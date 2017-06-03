Kadifekale'deki ağaçları yine yaktılar

İzmir'in Konak İlçesi'nde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ağaçlandırılan alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülürken, ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadifekale'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ağaçlandırılan alanda dün öğlen saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, çok sayıda ağaç yanarak kül oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2 binden fazla gecekondunun yıkılmasının ardından zeytin, çam, fıstık çamı, ligustrum, leylandi, defne, ıhlamur, dut, pembe çiçekli akasya ve meşe ağaçları ile yeşillendirdiği alanda meydana gelen yangınların kasıtlı olarak çıkartıldığı öne sürüldü.



Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.