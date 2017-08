Kadın cinayetlerinde ürkütücü tablo

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu, geçen temmuz ayında 28 kadının öldürüldüğünü, 27 çocuğun istismara uğradığını, 23 kadına cinsel şiddet uygulandığını, 8 kadının yaşam tarzına saldırıldığını rapor etti. Raporu değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, iktidarın dilinin kadına yönelik şiddeti teşvik eden, meşrulaştıran bir anlayışta olduğunu öne sürdü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun raporuna göre geçen temmuz ayında 28 kadının öldürüldüğünü, 27 çocuk istismara uğradığını, 23 kadına cinsel şiddet uygulandığını, 8 kadının yaşam tarzına saldırıldığını belirtti. Kadınların şort giydiği için taciz edildiğini, metrobüste, minibüste saldırıya uğradığını kaydeden Altıok, mahkemelerde ise kravat takan tecavüzcüye ceza indirimi uygulandığını anlattı.



'SADECE KIYAFETİME DEĞİL, TERCİHLERİME DE KARIŞMA'



Ülke genelinde yapılan 'Kıyafetime dokunma' eylemlerine destek verdiğini belirten Altıok, şunları söyledi:



"Uzunca bir süredir kadına yönelik bakışın daha da daraldığı daha da mevcuttan geriye gittiği zor günler geçiriyoruz. Özellikle cezasızlık ve eril iktidar dilinin yönlendirdiği kadına yönelik şiddeti teşvik eden, meşrulaştıran bir anlayışın olduğu bir ülkede, kadın olarak var olmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Şort giydiği için taciz edilen, metrobüste dövülen, minibüste darp edilen, Özgecan'ın kara kaderini paylaşan sayısız kadın var. Türkiye'de ve ne yazık ki bir o kadar da kanıksanmış ve sıradanlaşmış bir cezasızlık durumu var. Kravat giymek tecavüzün ceza indirimi olabiliyor. Kahkaha atmak, kısa bir etek giymek, laik bir yaşam biçimi hedef gösterilebiliyor. Sürekli el yükselten bir anlayış var. Bir profesör rahatlıkla başı örtülü bir kadının sigara içmesinin aslında erkeklere bir mesaj olduğunu, ima etmek de değil, açıkça söylemekten çekinmiyor. Hem insanları hedef gösteriyor, hem de saldırıyı tasvip ettiğini söylüyor. Fetvalarla kadınların, çocukların hedef gösterildiği dolayısıyla da istismarın, tecavüzün sürekli kılındığı bir zamanda elbette ki 'kıyafetime dokunma' diyoruz. Sadece kıyafetime dokunma değil 'tercihlerime karışma' diyoruz. Her kadının, birey olarak kendi istediği hayatı yaşamasının kalıcı kılınması için gerekli yasal düzenlemeleri istiyoruz."



İMAMLARA RESMİ NİKAH KIYMA YETKİSİ



İmamlara resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi tartışmalarına da değinen Zeynep Altıok, izin verilmesi durumunda İslam hukuku üzerinden mirastan tutun da, kadının geleceğini etkileyecek her türlü yaşam koşuluna kadar birçok başka yaptırımı beraberinde getireceğini öne sürdü. Altıok, "Aydınlara düşen sorumluluk, kadından yana tavır almak ve laiklik ilkesinin ekseninde bağımsız yargıyla korunan bir kadın statüsünün, evlilik müessesesinin arkasında olmaktır" dedi.

Kaynak: