Kalker ocağı Kırıklar'ı bitirir

Buca Kırıklar halkı köylerinin dibine yapılması gündemde olan kalker ocağının tehdidi altında. Yüzde yetmişi zeytinlik olan orman köyü Kırıklar, taş ocağının açılması ile tüm geçim kaynaklarını yitirecek ve toza boğulacak olmanın endişesini yaşıyor. Köyde bugün eylem var ve köylüler destek istiyor

Doğkem Madencilik Şirketi tarafından Kırıklar Mahallesi'nde açılması planlanan Kalker Maden Ocağı sahası Kırıklar Mahallesi'nde yaşamı tehdit ediyor. Açılırsa hem doğaya hem de üreticiye zarar verecek olan taş ocağı, Kırıklar Köyü'ne yaklaşık 1700 metre uzaklıkta yani köylünün burnunun dibinde. Zeytin ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu Kırıklar Köyü'nde geri kalan tüm alan çam ormanlarıyla kaplı.Açılmasıyla beraber Kırıklar Mahallesi hududu içinde yaşayan vatandaşları ekmeğinden edecek ve doğaya ciddi zarar verecek kalker ocağı hakkında konuşan AKP Buca Belediyesi Meclis Üyesi Rakip Becer, "Bu ocak açılırsa, bizim Kırıklar Köyü'nü terk etmemiz gerek. Halk orada ne tarım yapabilir, ne yaşam sürebilir. Orman köyüyüz biz. Kırıklar Köyü'nde arazilerin çoğu zeytinlik alan. Aynı zamanda bölgede, zeytin ve zeytinyağı üzerine organik tarım yapan üreticilerimiz de var. Taş ocağı burnumuzun dibinde ve tam da kuzeydoğu rüzgarlarının odağında. Bütün köy, köylüler, zeytinler, hayvanlar, bahçeler tozun içinde kalır. Davayı biz Kaymakamlığa gelen yazı üzerine tesadüfen öğrendik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 'ÇED Raporu gerekli değildir' diye yazı verilmiş. Bizim mahalle tamamen ormanlık alan. Arazilerin %70'i zeytinlerle kaplı. Çam ormanları bulunuyor. Köy halkı yok sayılarak, köye bildirim yapılmadı. Bu ocak sadece bizim mahalleyi değil, dolaylı yoldan Karaağaç, Belenbaşı ve Doğancılar Köyleri'ni de etkileyecek. Ocak biter, zeytin bitmez. Zeytinlik alanımıza dokunmayın" diye belirtti.Kalker ocağı, 1500 nüfuslu Kırıklar Köyü halkını olumsuz etkileyecekken, 6.000 kişi ise dolaylı olarak etkilenecek. Kırıklar Mahallesi'nde yaşadığını söyleyen Rakip Becer, ocağın açılmasıyla beraber, hayvancılığın da zarar göreceğini belirterek, "Bizim mahallede kara keçi dediğimiz keçilerimiz var. Meralarımız olmadığı için bu hayvanlar maden ocağının kurulacağı alana dağılıyor. Bu durumda 7.000 hayvan telef olacak. Bunlar hepsi aynı zamanda halkın geçim kaynağı" dedi.Doğkem Maden Şirketi'yle ilgili hukuki süreci başlattıklarını açıklayan Mahalle Muhtarı Mümtaz Özçifçi, "Maden Şirketi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli izni aldı. Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ'den de belge alınırsa, maden alanının açılması için önlerinde engel kalmıyor" dedi. Bu süreçte tüm sivil toplum kuruluşlarının, parti ilçe teşkilatlarının, Buca Belediyesi ve Buca Muhtarları Derneği Başkanı Serkan Dağdelen'in kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Özçifçi, bugün saat 15:00'da Kırıklar Köyü Meydanı'nda halkın yapacağı eylem ve basın açıklamasına tüm İzmir ve Buca halkının desteklerini beklediklerini ifade etti.Muhtar Özçiftçi, Büyükşehir Belediyesi'nin köyün yerleşim alanı içinde mezarlık açacak olmasından da şikayet ederek, "Burada mülkiyeti hazineye ait 160 dönümlük 2 tane parsel var, bu alana mezarlık yapılacak. Tüm bu sorunlar Kırıklar Mahalle halkını geriyor. Geçtiğimiz yıllarda da Kırıklar hududu içinde F tipi cezaevi yapılmıştı. Bütün olumsuzlukları Kırıklar'a toplamaya çalışıyorlar" diye konuştu.