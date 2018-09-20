'Kamil' isimli bukalemun doğal hayatında

İzmir'in Karaburun ilçesinde, belediye işçileri karayolunda ezilmekten kurtardıkları ve 'Kamil' adını verdikleri bukalemunu doğal hayatına bıraktı

'Kamil' isimli bukalemun doğal hayatında
20 Eylül 2018 Perşembe 09:46

Karaburun'da göreve giden belediye işçileri, karayolunda bir bukalemun gördü. Araçlarından inen işçiler, bukalemunu diğer araçların ezmesine engel oldu. 'Kamil' adını verdikleri bukalemunu eline alan belediye işçisi, bir süre onunla ilgilendi. Daha sonra yolun karşısına geçen belediye işçisi Kamil'i doğal hayatına bıraktı. Belediye işçileri o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yer almasından sonra vatandaşlar duyarlı davranışları nedeniyle mesajlarıyla belediye işçilerini takdir etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kamil #bukalemun #doğa #ezilmek
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