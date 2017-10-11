Karabağ: İzmir'in rantını Araplar yemesin

Bayraklı Müteahhitler ve İş Adamları Derneği'nin dayanışma gecesine katılan Karabağ, 'İmarda parsel sahiplerinin haklarını korumalıyız. İzmirli müteahhitler bir araya geleceksiniz. İzmir'in rantını İstanbullu, Ankaralı ya da Arap müteahhitlere bırakmayalım. İzmir'in sermayesi, parası, güzellikleri İzmir'de kalsın' dedi

Bayraklı Müteahhitler ve İş Adamları Derneği üyeleri Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu'nda düzenlenen dayanışma yemeğinde bir araya geldi. Etkinliğe Bayraklı Belediye başkanı Hasan Karabağ'ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır, BAMİAD Başkanı Ali Şenay, dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı. Toplantıda müteahhitlere birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Karabağ, eskiyen imar planlarını yenilediklerini söyledi. Tepekule, Çaymahalle değişikliğinin yürürlüğe girdiğini Manavkuyu ve Adalet Mahallesi'ni kapsayan çalışmaların da bittiğini anlatan Başkan Karabağ, 'Ortalama on kat gabarisi olan, geniş, yeşil alanları artırılmış, kamululaştırmasız bir çözümü ortaya koyduk. Bir ülkenin ekonomisine bakmak için önce emlak piyasasına ve inşaat piyasasına bakacaksınız. İnşaat ve emlak piyasası dökülüyorsa, ekonomisi de dökülüyor demektir. İnşaat ve emlak alanını canlandırmanın görevi kentçilere de düşüyor. İzmir'in en büyük sıkıntısı nedir? Yeşildere'den gelirken gördüğümüz gecekondular ve hak etmediğimiz 'İzmir köy gibi' eleştirisi. Bunun çözümü eskiyen planların revize edilmesinden geçer. Elimizde 1986 ve 1988'de yapılmış imar alanları var. Bu planlar gecekondu. Kötü bir imar düzenlemesi var. O dönemin koşullarında öyle yapıldı. Gecekondu parselleri korunsun diye böyle yapıldı. Bu imar planları İzmir'de artık çağımıza uygun olmadığı için çalışmıyor. İki katlı, dört katlı, beş katlı kaçak yapıların yapıldığı bir yerde dört katlı imar için ne müteahhidi ne de vatandaşı ikna edebilirsin. Bu bölgenin manzaralı, denizli sırtlarında dört ya da beş katlı kaçaklar var. Orada vatandaşın oğlu, kızı yaşıyor. Yerleşmiş, deniz manzarasını seyrediyor. 'Sana bir daire verelim helalleşelim' dediğinizde 'Olmaz' diyor. Buradaki kentsel dönüşümün tıkanması budur. Çözüm; planları revize edip, parselleri çoğaltarak ve gabarileri yükselterek siz ve halkı bir araya getirmek' diye konuştu.



Müteahhitler büyümeli



İzmir'in kentsel dönüşüm sorununu İzmirli müteahhitler ve halkın uzlaşısıyla çözüleceğini belirten Başkan Karabağ, 'İzmir'deki müteahhit sektörünün açmazı büyüyememesi. Biraz önce bahsettiğim Adalet Mahallesi'ne İstanbullu firmalar geldi. 'Nasıl bir plan yaptınız?' diye sordu. Yapılan planlamada büyük parseller olduğu için site orjinli büyük inşaatlar çıkıyor. Buraya girebilmeniz için bir araya gelmemiz lazım. Biz Türk milleti zeybek oynamayı iyi biliyoruz. Ama bir araya gelmeyi, el ele tutuşmayı çok iyi bilmiyoruz. İzmir'i hak ettiği yere ekonomik veya imar olarak taşımamız gerekiyor. Birbirimizi desteklememiz gerekiyor. İzmir'in rantını İstanbullu, Ankaralı ya da Arap müteahhitlere bırakmayalım. Ben bu birlikteliğin sürmesinden yanayım. İzmir'in sermayesi, parası, güzellikleri İzmir'de kalsın' dedi. n Pelin Atmaca





Lütfen birleşin!



Federasyon Başkanı Necip Nasır ise, 'İnşaat sektörü yaklaşık üç yüz sektörü harekete geçiren örgütsüz 3 bin kişilik bir orduya sahip. Bu sektörün örgütlenmesi için İzmir' deki çekirdek kadrolar ve derneklerle başlattığımız hareketle Adana ve Ankara'daki federasyonlarla Türkiye'de ilk defa Odalar ve Borsalar Birliği'nde İnşaat Meclisi'ni kurduk. Diyoruz ki; müteahhit arkadaşlar lütfen birleşin! Çünkü öyle bir sürece giriyoruz ki, bizlerin mücadele ve rekabet etme gücü bitebilir. Eğer bu işi devam ettirip, çocuklarımıza bırakacaksak; birleşmemiz gerekir' dedi.





Fazlamız var eksimiz yok



BAMİAD başkanı Ali Şenay da 'Mesleki dayanışma için bir ve beraber olmak lazım. Derneklerimizde hep birlikte güç birliği yaparsak, dışarıdan gelen kuvvetlerin önünü kesebiliriz. Dışarıdan gelen kuvvetleri içimize almamamız lazım. Kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Bu kentsel dönüşümde hepimiz bir olmamız lazım. İstanbul'dan, Ankara'dan fazlamız var, eksiğimiz yok' diye konuştu.