Karabağlar Belediyesi'nden grev açıklaması

İzmir'de Karabağlar Belediyesine bağlı Karabağlar Belediyesi Spor AŞ'de grev kararı alınmasına ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, sendikanın ücretlere toplam ortalama yüzde 54 artış talep ettiği, bunun karşılanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Karabağlar Spor ve İnşaat Taahhüt Doğalgaz Maden Enerji Turizm Gıda Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından işletilen Uğur Mumcu Sosyal Tesis ve restoranlarında çalışan aşçı, garson ve temizlik personellerinden oluşan 19 işçi için DİSK'e bağlı Dev-Turizm-İş ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı ve işçilerin dün itibarıyla greve çıktığı ifade edildi.

Görüşmelerde işçi ücretlerine 2018 yılında açıklanan yüzde 20,30 olan enflasyon oranının üzerinde net 2 bin 500 lira iyileştirme de dahil olmak üzere ortalama yüzde 29,8 ücret artışı önerildiğinin bildirildiği açıklamada, sendikanın bu teklifi kabul etmeyerek ortalama yüzde 54 oranında ücret artışı talep ettiği savunuldu.

Yapılan teklifle işçinin enflasyona ezdirilmediğinin ileri sürüldüğü açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günümüz koşullarında sendikanın ücretlere istediği seyyanen net 800 lira zam, aylık 255 lira brüt aile yardımı, aylık brüt 282 lira yol ücreti, aylık brüt ortalama 461 lira ikramiye ile birlikte toplam ortalama yüzde 54 oranındaki ücret artışının kabul edilmesi mümkün değildir."