Karabağlar'da 19 Mayıs kutlandı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçede düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine katıldı. Başkan Selvitopu, ilçe okulları arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında ödül alan öğrencilere de madalyalarını verdi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın 98. yılında Karabağlar'da düzenlenen etkinliklere katıldı. Sabah saatlerinde Karabağlar Kaymakamlığı'nda düzenlenen anıta çelenk koyma törenine katılan Başkan Muhittin Selvitopu, buradaki törenin ardından Karabağlar Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi'ne geçerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarındaki yerini aldı. Yoğun ilgi gösterildi

Düzenlenen kutlamaya Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yanı sıra Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, Karabağlar Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Yüzen, Karabağlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Lale, Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürü Kaan Coşkun ile vatandaşlar katıldı. Başkan Selvitopu madalya verdi

Karabağlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Lale'nin günün anlam ve önemini anlatan konuşmasından sonra, Karabağlar'da bulunan okulların sahne aldığı kutlamalar izleyenlere keyif verdi. Şiirler, jimnastik, taekwandoo, halkoyunları gösterilerinin ardından müzik dinletisiyle son bulan kutlamalarda Başkan Selvitopu ilçe okulları arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında ödül alan öğrencilere madalyalarını verdi. Düzenlenen kutlamaya Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yanı sıra Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, Karabağlar Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Yüzen, Karabağlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Lale, Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya ve Karabağlar İlçe Emniyet Müdürü Kaan Coşkun ile vatandaşlar katıldı.Karabağlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Lale'nin günün anlam ve önemini anlatan konuşmasından sonra, Karabağlar'da bulunan okulların sahne aldığı kutlamalar izleyenlere keyif verdi. Şiirler, jimnastik, taekwandoo, halkoyunları gösterilerinin ardından müzik dinletisiyle son bulan kutlamalarda Başkan Selvitopu ilçe okulları arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında ödül alan öğrencilere madalyalarını verdi.