Karabağlar'da 6 yeni araç hizmette

Karabağlar Belediyesi, araç filosunu yenilemeye devam ediyor. 6 yeni araç, müdürlüklere teslim edildi

Gediz'de bulunan Karabağlar Belediyesi Şantiyesi'nde düzenlenen araçların tanıtımına Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Başkan yardımcısı Hüseyin Hepşengünler, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden hibe edilen 1konteyner yıkama aracı, 1 moloz toplama aracı, 1 arazöz ile Karabağlar Belediyesi tarafından alınan 2 bom aracı ve 1 çekici (tır) yanında lowbet ve 20 metreküplük havuz kasasını yakından inceleyen Başkan Selvitopu, araçların Karabağlar halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.





Zaman içinde araç parkımızı güçlendireceğiz



Alınan bu araçların yanı sıra zaman içerisinde yenilemeler yaparak araç parkını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Selvitopu, 'Dar bütçemiz olmasına rağmen araç parkımızda herhangi bir eksiklik olmamasına dikkat ediyoruz. Bu araçlar sayesinde çalışanlarımız daha rahat çalışabilecekler. Hem de hizmetler daha süratli yerine gelebilecek. Karabağlar halkına hayırlı olsun. Güle güle kullanılsın. Daha çağdaş, daha yaşanabilir, iyi tasarlanmış bu kentin yapılanmasına olanak tanıyan ve teknik kapasitemize güç katan araçlarımız, müdürlüklerimizin çalışmalarına yeni bir heyecan katmıştır. Ayrıca bu araçlarımızın belediyemize katılımıyla Karabağlar halkımıza etkin bir biçimde hizmet vermeyi sürdüreceğiz' diye konuştu.







