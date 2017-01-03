Karabağlar'da aileler için 'Başarı tesadüf değildir' söyleşisi

Psikolojik Danışman Ferhan Bıçakçılar, Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlediği 'Başarı tesadüf değildir' konulu söyleşiye katılarak, çocukların eğitim süresince anne ve babalara düşen görevlerin neler olduğu konusunda birikimlerini aktardı

Bozyaka Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Karabağlar Belediyesi Eğitim Merkezi'nde(KARBEM) eğitim alan öğrencilerin velileri de ilgi gösterdi. 24 yıldan bu yana psikolojik danışmanlık yapan ve bu süreçte üç kitap yazan Ferhan Bıçakçılar'ı büyük bir dikkatle dinleyen veliler söyleşi sonunda merak ettikleri soruları sordular.



Ebeveynlerin çocuğunu iyi tanıması lazım



Çocuğun neye karşı iyi olduğunu bilmenin anne babanın görevi olduğunu belirten Bıçakçılar, 'Aile, örneğin çocuklarının mühendis olmasını istiyor ancak çocuğa soruyorum matematiği sevmiyor. Ya da tıp okumasını istiyor, ama çocuk biyolojiden hoşlanmıyor. Anne ve babanın çocuğunu iyi tanıması lazım. Aksi takdirde beklentiler hep hayal kırıklığı olur. Unutmayın bir aile benim çocuğum tembel diyorsa bil ki sen de tembelsin. Çocuğum kitap okumuyor diyor. Sen hiç çocuğunla 15 dakika kitap okudun mu? Çocuğun belki ders çalışmasını ya da önemli bilgi ile önemsiz bilginin ne olduğunu ayırt edemiyor. Sen çocuğunu çalışması için odaya gönderip salonda televizyon izliyorsan sende de sorun var' diye konuştu.







