Karabağlar'da kaza: Kamyona çarpan motosikletli öldü

İzmir Karabağlar'da kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Olay Karabağlar İlçesi'nin Yeşillik Caddesi mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 33 yaşındaki Yüksel Tek'in kullandığı motosiklet kırmızı ışıkta geçti. Motosiklet kırmızı ışıkta geçince o sırada anayola çıkan kamyona çarptı. Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tek'in ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırdı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili kamyon şoförü Erdoğan Ö., gözaltına alındı.