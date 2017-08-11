Karabağlar'da meydan projeleri ödüllendirildi

Karabağlar Belediyesi'nin, Cumhuriyet ve Konak Meydanı'ndan sonra İzmir'in üçüncü büyük meydanını yapmak için düzenlediği 'Ulusal Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Karabağlar Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreni ve kolokyuma Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, siyasi parti ilçe başkanları, jüri üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, yarışma katılımcıları, öğretim üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Karabağlar Belediyesi'nin İhsan Alyanak Spor Salonu ile İhsan Alyanak Bulvarı arasında kalan 42 bin metrekarelik alan üzerinde yapacağı 'Ulusal Kent Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'na toplam 35 proje ekibi katıldı.



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar'ın genç bir belediye olduğunu hatırlatarak, '8 yıllık geçmiş, 500 bin nüfuslu belediye için çok kısa süre. İlçenin kent kimliği kazanması, meydanları, bulvarları, diğer aktivite alanlarıyla mümkün olabilir. Bu düşünceden hareketle Karabağlar'a bir kent kimliği kazandırmak amacıyla kent meydanı ve park yarışması düzenledik. Böyle bir projeyi yarışma yöntemiyle oluşturmayı daha doğru buldık. Tüm katılımcıları kutluyor ve teşekkür ediyoruz' diye konuştu.



İnsan odaklı tasarımlar



Bundan sonra da benzer projeleri aynı usulle elde etmeye uğraş vereceklerinin altını çizen Selvitopu, 'Önümüzdeki ay da Uzundere'de kültürel tesis ve cemevi proje yarışmasını başlatıyoruz. Orada da kültürü yaşatacak bir tesis kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca ilçenin planlamasını yeniden ele aldık. 3 yıllık süre içinde bir hayli ileri noktaya getirdik. Önümüzdeki süre içerisinde, revizyon imar planlarını tamamlayarak Karabağlar'ın geleceğine yön vermeye çalışacağız. Burada temel amaç Karabağlar'ın sağlıklı gelişen ve dönüşen bir ilçe haline getirmek. Bunu da yaparken kentin dinamiklerini harekete geçirmek en temel görevimiz. Özellikle üniversite ve bilim yuvalarından yararlanmak istiyoruz. İlçenin sıkıntılarını biliyoruz. Yılmayacağız, çalışacağız. Hepimizin hayalinde olan belki rüyasına giren modern bir Karabağlar yaratmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracağımızdan hiçbir şüphemiz yok' dedi.





Ödül alan projeler



Yarışmanın birincisi olan 4 sıra numaralı projenin ekibi Ebru Yılmaz, Uğur Bozkurt, Asiye Asil Yurtsev yardımcıları Nilcan Solak,Aslıhan Çevik, Merve Çelik ve Beyza Beydilli plaketlerini, Başkan Muhittin Selvitopu ve Milletvekili Tacettin Bayır'ın elinden aldı. Proje ekibi ayrıca 75 bin TL para ödülü kazandı. Yarışmanın 2.'liği Mete Keskin, Esra Yılmaz Keskin, Sevim Pelin Özkan,Öykü Kocaman ve yardımcıları Nusret Uşun, Aylin Özkan ve Abdülkadir Keleş'den oluşan 10 sıra numaralı proje ekibi elde etti. Plaketi Başkan Muhittin Selvitopu'nun elinden alan ekip aynı zamanda 50 bin TL'lik bir para ödülü de kazanmış oldu. Yarışmanın 3.'lüğünü ise Erhan Vecdi Küçükerbaş,Elvan Barboros Ersan ve İrem İnce' den oluşan 8 sıra numaralı proje ekibi elde ederken, ekibe ödülünü jüri başkanı Prof. Dr. Emel Göksu verdi. Ekip aynı zamanda 35 bin TL'lik para ödülünü de almaya hak kazandı. Ayrıca törende mansiyon ve jüri tarafından da satın alınan eserlerin sahiplerine de plaketleri gelen konuklar tarafından verilirken, mansiyonlara toplam 15 bin TL, satın alma için 4esere toplam 20 bin TL para ödülü verildi.