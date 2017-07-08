Karabağlar'da sinema günleri başladı

Karabağlar Belediyesi, Türk Sineması’nın unutulmaz filmlerini vatandaşlarla buluşturmaya başladı. İlk gösterim Maliyeciler Mahallesi Parkı'nda Çağan Irmak’ın yönettiği “Babam ve Oğlum” filmi oldu. Gösterimler 31 Ağustos tarihine kadar her perşembe belirlenen noktalarda devam edecek

Karabağlar Belediyesi, beyaz perdenin ödüllü filmlerini yaz boyunca parklarda gösterecek. Bu kapsamda ilk gösterim “Babam ve Oğlum” filmi ile başladı. Vatandaşlara çiğdem ve içecek ikramı yapılırken, çok sayıda vatandaş filmi büyük ilgi ve beğeniyle izledi.



Diğer filmler hangi parklarda?

13 Temmuz…”Vizontele” Saat:21.00 Nazım Hikmet Parkı

20 Temmuz..”Son Mektup” Saat:21.00 Neşet Ertaş Parkı

27 Temmuz “Yol” Saat:21.00 Salih Omurtak Mah. Açık Hava Tiyatrosu

03 Ağustos “Vizontele” Saat:21.00 Hulusi Kentmen Parkı

10 Ağustos “Eşkıya” Saat:21.00 TOKİ Konutları

17 Ağustos “Babam ve Oğlum” Uğur Mumcu Parkı

24 Ağustos “Canım Kardeşim” Çocuk Parkı-Yunus Emre Mahallesi

31 Ağustos “Son Mektup” Uzundere Mahallesi Muhtarlığı Önü