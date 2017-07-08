Karabağlar'da sinema günleri başladı

Karabağlar Belediyesi, beyaz perdenin ödüllü filmlerini yaz boyunca parklarda gösterecek. Bu kapsamda ilk gösterim “Babam ve Oğlum” filmi ile başladı. Vatandaşlara çiğdem ve içecek ikramı yapılırken, çok sayıda vatandaş filmi büyük ilgi ve beğeniyle izledi.
Diğer filmler hangi parklarda?
13 Temmuz…”Vizontele” Saat:21.00 Nazım Hikmet Parkı
20 Temmuz..”Son Mektup” Saat:21.00 Neşet Ertaş Parkı
27 Temmuz “Yol” Saat:21.00 Salih Omurtak Mah. Açık Hava Tiyatrosu
03 Ağustos “Vizontele” Saat:21.00 Hulusi Kentmen Parkı
10 Ağustos “Eşkıya” Saat:21.00 TOKİ Konutları
17 Ağustos “Babam ve Oğlum” Uğur Mumcu Parkı
24 Ağustos “Canım Kardeşim” Çocuk Parkı-Yunus Emre Mahallesi
31 Ağustos “Son Mektup” Uzundere Mahallesi Muhtarlığı Önü
Karabağlar Belediyesi, Türk Sineması’nın unutulmaz filmlerini vatandaşlarla buluşturmaya başladı. İlk gösterim Maliyeciler Mahallesi Parkı'nda Çağan Irmak’ın yönettiği “Babam ve Oğlum” filmi oldu. Gösterimler 31 Ağustos tarihine kadar her perşembe belirlenen noktalarda devam edecek
Karabağlar Belediyesi, beyaz perdenin ödüllü filmlerini yaz boyunca parklarda gösterecek. Bu kapsamda ilk gösterim “Babam ve Oğlum” filmi ile başladı. Vatandaşlara çiğdem ve içecek ikramı yapılırken, çok sayıda vatandaş filmi büyük ilgi ve beğeniyle izledi.