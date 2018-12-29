Karabağlar'da yeni yıl kutlaması

Belediyeye ait semt merkezlerinin kadınlarıyla bir araya gelen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, yeni yılı kutlayarak onlarla birlikte pasta kesti.

Karabağlar Belediyesi Türkan Şoray Nikah Salonu’nda düzenlenen ve semt merkezi kadınlarının katıldığı yılbaşı eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu. Salonu tıklım tıklım dolduran kadınlar doyasıya eğlenerek yeni yılı şimdiden kutladılar. Etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, meclis üyeleri de katılarak kadınları bu günde yalnız bırakmadı. Salona girişte kadınlara tek tek karanfil veren Başkan Selvitopu, onlarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

Her zaman yanınızdayız

Kadınların, ailelerin ve evin direği olduğunu belirten Başkan Muhittin Selvitopu “Aileyi taşıyan sizlersiniz. Bizler de bu tür etkinlikleri devamlı düzenleyerek sizlerin her zaman yanınızda olacağız” diye konuştu. Kadınların siyasal yaşamda mutlaka olmaları gerektiğinin altını çizen Başkan Selvitopu, “Şunu gönülden söylüyorum, umarım bir gün görevimi devrederken bir kadın belediye başkanına devrederim. Biliyoruz ki aileleri yöneten kadınlarımız kenti de, belediyeyi de hatta ülkeyi de çok iyi yönetirler. Bundan hiç kuşkumuz yok. Yeter ki tüm siyasi partiler buna önem versinler. Kadrolarında mutlaka kadınlar da yerini alsın” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana 4 olan semt merkezi sayısını yakında hizmete gireceklerle beraber 16’ya yükselteceklerini söyleyen Selvitopu, semt merkezlerinin, kadınlarla belediye arasında bir köprü görevi gördüğünü ve hedeflerinin 58 mahalleye de açmak olduğunu ifade etti.

Pasta kesti, halay çekti

Konuşmanın ardından semt merkezi kadınlarıyla el ele verip pasta kesen Başkan Muhittin Selvitopu, 2019 yılının tüm Karabağlar’a sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi. Başkan Selvitopu daha sonra kadınlarla beraber halay çekti.