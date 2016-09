Karabağlar Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçede maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yönelik sürdürdüğü "Sosyal Destek Kartı'na" ilgi her geçen gün daha da artıyor. 1.5 yıl önce 500 aileye verilen kartta son sayı 848'e ulaştı. Belediyenin belirlediği rakama göre her ay maddi yüklemenin yapıldığı karta, bayram nedeniyle vatandaşların mağdur edilmemesi için erken ödeme yapıldı.



Bayram öncesi teşekkürü



Vatandaşlar Sosyal Destek Kartı sayesinde ihtiyacı olan ürünleri marketlerden alabiliyor. Karabağlar Belediyesi'nin bayram öncesi yükleme yapmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını belirten kart sahipleri Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na ve bu konuda emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler.



Öte yandan, belediyenin muhtaç asker ailelerine yardımı da devam ediyor. Her ay 100'e yakın asker ailesine 175 TL ve çocuk başına 85 TL ödeme yapılıyor. Bu rakam da bayram öncesi ailelerin hesabına yatırıldı.







