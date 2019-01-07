Karşıyaka 2019'u Atatürk yılı ilan etti

Karşıyaka Belediyesi, Ulu Önder'in Samsun'a çıkarak Milli Mücadeleyi başlattığı 1919'un 100'üncü yıl dönümü olan 2019'u 'Atatürk' yılı ilan etti. Şubat ayından itibaren, -100'üncü yıla özel- 100 günde kültür, sanat, spor, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda 100 etkinlik gerçekleştirilecek.

Nigar Nak - Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele'nin en önemli merkezlerinden biri olan İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 1919'un 100'üncü yıl dönümü olan 2019 'Atatürk' yılı ilan edildi. Karşıyaka Belediyesi, Şubat ayından itibaren, 19 Mayıs 2019'a kadarki 100 günlük süreçte, 100 farklı etkinlik ile 'Milli Mücadele' ruhunun yeniden canlandırılacağını ve kararlılıkla yaşatılacağını duyurdu.



100'üncü yıla özel etkinlikler

Atatürk ve Milli Mücadele Yılı kapsamında, Şubat ve Mayıs ayları arasında kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda birbirinden renkli etkinliklere imza atılacak. Anma ve kutlama programları, bilim kurumlarından temsilcilerin de yer alacağı gençlik komiteleri tarafından belirlenecek. '100. Yıl Gençlik Sempozyumu', '100. Yıl Parkı ve Anıtı', '100. Yıl Gençler arası kültür, sanat ve spor yarışmaları', '100. Yıl Gençlikten Ata'sına Mektup', 'Gençlik Esin Verenlerle Buluşuyor', 'Gençlerin Karşıyaka'sı, Karşıyaka'nın Gençleri', 'Gençlik Oyunları ve Filmleri Buluşması' başta olmak üzere, pek çok etkinliğin gerçekleştirileceği yıl boyunca, 100. Yıl için tasarlanmış özel logo kullanılacak.

Bağımsızlık ruhu

Söyleşiler, şiir ve kompozisyon yarışmaları, sergiler, ulusal ve uluslararası çalıştaylar, konserler, spor ve gençlik festivalleri yapılacak. Düşmana ilk kurşunun sıkıldığı kentten, tüm Türkiye'ye 'Milli Mücadele ve Bağımsızlık' ruhu aşılanacak.

Atatürk'ün Karşıyakası

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "19 Mayıs 1919, 15 Mayıs'ta İzmir'in işgaliyle başlayan ve 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla biten, sonunda Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratan bir mucizenin önsözüdür. Büyük Önderimizin 'Benim doğum günümdür' dediği 19 Mayıs, paha biçilemez bir değere ve anlama sahiptir. Onu doğru anlamak, taşıdığı ruhu yitirmemek ve bu büyük yolculuğu sürdürmek zorundayız. Çağdaşlığın, laikliğin, demokrasinin ve yurtseverliğin kalesi Karşıyaka, 100. Yılda üstüne düşeni yerine getirecektir. Zübeyde Hanım'ın çocukları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'sı olarak, 19 Mayıs 1919 ruhuyla, görkemli ve unutulmayacak bir yıl yaşayacağız. Bu konuda üstümüze düşen tarihsel sorumluluğu, hayatın hiçbir alanını ihmal etmeden yerine getirecek, 'Karşıyaka Duruşumuzu' bir kere daha göstereceğiz. Gençlerimizi, hemşerilerimizi ve Türkiye Cumhuriyeti sevdalılarını, 19 Mayıs'ın 100. Yılı coşkusunu paylaşmaya ve yaşamaya davet ediyorum" dedi.