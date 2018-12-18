Karşıyaka Belediye Başkanı makamında papağan besledi

İzmir'de Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Murat Özdemir'e tepkisini makam odasında elleriyle beslediği papağanlı fotoğrafla ile gösterdi

Karşıyaka Belediye Başkanı makamında papağan besledi
18 Aralık 2018 Salı 16:59

İzmir'de Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar, papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Murat Özdemir’i iki yıldır makam odasında baktığı ve elleriyle beslediği 'Jako' adlı papağanla cevap verdi. Akpınar, papağanlı fotoğrafını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"İnsanın insanlardan kaçışıdır hayvan sevgisi. Çalışma odasını dünya güzeli bir papağanla paylaşan bir hayvansever olarak savunmasız bir canlıya yapılan zulmü lanetliyorum. Bu insanlık dışı suç, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır."

İzmir'in Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil İbrahim Şenol da beş yıldır 'Coco' adlı papağını makamında besliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tepki #papagan #karşıyaka
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