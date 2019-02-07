Karşıyaka Belediyesi’nden herkese açık basketbol turnuvası

Yıl boyunca gerçekleştirdiği organizasyonlarla çocuk ve gençleri sporla buluşturan Karşıyaka Belediyesi, 3x3 Basketbol Turnuvası düzenleyecek. Belediye tarafından ilan edilen ‘Atatürk ve Gençlik Yılı’ kapsamındaki etkinlik, 12 Şubat Salı günü, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda yapılacak

Karşıyaka Belediyesi’nden herkese açık basketbol turnuvası
07 Şubat 2019 Perşembe 09:32

Eleme usulüyle yapılacak turnuva sonunda dereceye girecek takımlara törenle madalyaları takdim edilecek. Herkese açık ve ücretsiz olan organizasyona katılım ve detaylar için, 0549 522 02 27 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

SPOR KENTİ KARŞIYAKA

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Son bir yılda düzenlediğimiz etkinlik ve organizasyonlarla 300 bin kişiye spor yaptırdığımız Karşıyakamızda, yeni yıla da hızlı başladık. ‘Atatürk ve Gençlik Yılı’ kapsamında gerçekleştireceğimiz turnuvaya, başta gençlerimiz olmak üzere, tüm basketbolseverleri bekliyoruz” dedi.

Etiketler; #karşıyaka belediyesi #basketbol #basketbol turnuvası
Önceki Haber
İstanbul'da bina çöktü: Ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber
Türk bilimciler, atık sudan elektrik üretti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.