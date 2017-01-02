Karşıyaka'da 2016'da 25 milyon liralık yatırım yapıldı

Karşıyaka Belediyesi, 2016 yılında toplam 25 milyon liralık yatırıma imza attı. Çevre, altyapı, spor ve eğitim gibi alanlarda fark yaratan hizmetler sunulurken, kültür-sanat etkinlikleriyle de binlerce Karşıyakalı sosyal yaşama katıldı. Başkan Akpınar 'Bu yıl da durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz' dedi

Karşıyaka Belediyesi, 2016 yılında 'her bireye dokunan hizmet' anlayışıyla hayata geçirdiği çalışmaları, önemli yatırımlarla taçlandırdı. Bir yılda toplam 25 milyon liralık yatırım yapılırken, özellikle fiziki projelere ağırlık verildi. Bu kapsamda; Örnekköy'de, İzmir'in ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu kuruldu. Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nin yapımına başlandı. Zübeyde Hanım Mahallesi'nde amatör takımlar için inşa edilen bin 800 kişilik futbol tesisi tamamlanma aşamasına getirildi. 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu'nun ön tarafındaki yarı olimpik havuzun üzeri kapatılarak, modern bir yüzme tesisine dönüştürüldü. Afet Acil Durum ve Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. İki yeni anaokulunun yapımı için çalışmalara başlandı. Onlarca okul binası bakım ve onarımdan geçirildi.



Ege'de bir ilk daha



Karşıyaka Belediyesi, prestij projelerinden Evrensel Çocuk Müzesi ve Tema Parkı'nın yapımına başladı. Yalı Mahallesi'nde 7200 metrekare alan üzerinde kurulan ve Ege Bölgesi'nde ilk olacak parkın inşaatı hızla devam ederken, 2016'da pek çok mevcut park da elden geçirildi ve modern görünüme kavuşturuldu. Özellikle Nergiz Parkı ile Bostanlı Balıkçı Parkı'nda yapılan yenilikler en çok memnuniyet yaratan çalışmalar arasında yer aldı. Ayrıca, farklı bölgelerde toplam 237 araçlık park yeri yapıldı ve 331 adet bisiklet parkı oluşturuldu. Duba uygulamalarıyla sokaklarda düzen sağlandı, okul önlerine hız kesici kasisler yapıldı. Başta Nergiz ve Goncalar olmak üzere, tüm sokaklarda –belediyenin ürettiği- toplam 40 bin metrekare parke taş döşendi, 10 bin metrekare bordür ve kanalet yenilendi. Yıl içinde hayata geçirilen fiziki yatırımlar, onlarca kültürel ve sosyal etkinlikle süslendi. Bir yılda 45 konser gerçekleştirildi. Hem yetişkin hem de çocuklara yönelik olarak, 130 tiyatro gösterimi sunuldu. 20 söyleşi ve anma etkinliği düzenlendi. Liselerarası Müzik Yarışması ve Attila İlhan Şiir Ödülü gibi önemli organizasyonlara imza atıldı.





