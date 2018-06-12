Karşıyaka'da bayram temizliği

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarını artıran Karşıyaka Belediyesi; cami ve cemevlerinin hijyenini sağlamak için özel ekip kurdu

Toplam 35 ibadethane baştan sona temizlendi. Karşıyaka Belediyesi, halkın ibadet yerleri ve çevrelerine yönelik yaptığı çalışmalara Ramazan Bayramı öncesi hız verdi. Karşıyakalıların daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için 30 kişilik ekip kuran belediye, ilçe genelindeki 32 cami ve 2 cemevinin yanı sıra bir kilisede de temizlik hamlesi başlattı.

Sürekli hizmet

Çalışmalar kapsamında ibadethanelerdeki halı, kütüphane, mihrap, minber, vaaz kürsüsü, ayakkabılık ve camlar baştan aşağı temizlendi. Temizlikle birlikte cami ve cemevleri etrafında çevre düzenlemeleri de belediye ekiplerince yapıldı. Din görevlilerinden gelen taleplere göre temizlik programını oluşturan ekipler, ibadethanelerin temizleme uygulamasına belirli periyotlarla yıl boyunca devam edecek.