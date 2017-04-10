Karşıyaka'da bilim merkezine yoğun ilgi

Karşıyaka Belediyesi Bilim Merkezi, yılın ilk 3 ayında 4 bin 200’den fazla bilim meraklısına ev sahipliği yaptı. 7’den 70’e her yaş ve kesimden ziyaretçiler, gözlem ve deneylerle bilim dünyasını keşfetme imkanı buldu

Bilimin temel prensiplerini ‘keşif metoduyla’ yakından tanıma imkanı sunan Karşıyaka Belediyesi Bilim Merkezi, yılın ilk 3 ayında ziyaretçi akınına uğradı. Tesise, Ocak 2017 itibarıyla 4 bin 280 kişi konuk oldu. Onlarca okul ve grup, merkeze geziler düzenledi. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan ziyaretçiler; aktif, katılımcı, eğlenceli, deneyerek ve anlayarak öğrenmeyi amaçlayan faaliyetlerle, bilimi yakından tanıma fırsatını yakaladı. Öğrenme istasyonlarında, bilim ve teknolojinin günlük yaşamın üzerindeki etkilerini keşfetti.



“HERKESİ BEKLİYORUZ”



Daha aydınlık bir gelecek için, bilimle iç içe nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bilim Merkezimiz, bilimi toplumun geneline yayma hedefimize çok önemli katkılar sağlıyor. Çocuklarımız da burada bilimin ‘soğuk laboratuvarlara sıkışmış, anlaşılmaz formül ve işlemlerle yürütülen bir gizlilik’ olmadığını keşfetme imkanı buluyor. Sadece İzmir değil, Ege’nin dört bir yanından ziyaretçilere de ev sahipliği yapan merkezimize her yaştan bilim meraklılarını bekliyoruz” dedi.



BİLİM MERKEZİ HAKKINDA



Karşıyaka Belediyesi ve Bahçeşehir Koleji işbirliğiyle kurulan Bilim Merkezi; Mavişehir Cahar Dudayev Bulvarı’nda yer alıyor. Merkezde; ‘Sonsuz Aynalar’, ‘Kuvvet’, ‘Süper Kulak’, ‘Karışmayan Sıvılar’ ve ‘Uçaklar Havada Nasıl Kalır?’ gibi farklı başlıklar altında, 60 adet öğrenme istasyonu bulunuyor. Bu istasyonlarda eğitim ortamları oluşturularak; bilimi halk diline tercüme eden, anlaşılır kılan, kalıcı öğrenmeye yönelik etkinlikler sunuluyor. Okul öncesinden başlayarak (5-6 yaş), her yaş grubuna yönelik faaliyetler düzenleniyor. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü açık olan merkez; 324 60 60 numaralı telefondan randevu alarak, ücretsiz ziyaret edilebiliyor.