Karşıyaka'da engelliler için yeni yıl kutlaması

Karşıyaka Kent Konseyi Engelliler Meclisi, yeni yılı erken kutladı. Kent Restoran'da buluşan 300'e yakın dezavantajlı vatandaş 2017 için pasta kesti, gönüllerince eğlendi

Karşıyaka'da yaşayan dezavantajlı vatandaşların sorunlarını en aza indirmek ve sosyal yaşamdaki engelleri kaldırmak için projeler üreten Karşıyaka Kent Konseyi Engelliler Meclisi, yeni yıl için kutlama programı düzenledi. İlçe genelindeki engelli okulları, dernekler, aileler ve dezavantajlı yurttaşlar katıldı. Yaklaşık 300 kişinin yer aldığı organizasyon Kent Restoran'da gerçekleşti. 2017 için hep birlikte pasta kesildi. Müzik ve şarkılar eşliğinde keyifli dakikalar yaşandı. Etkinliğe katılanlar, engelleri bir kenara bırakarak gönüllerince eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.



Etkinlikler sürecek



Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Selman Boyacıoğlu 'Sosyal yaşamda engelleri kaldırmak ve dezavantajlı kardeşlerimizi daha çok etkinliğe dahil etmek için mücadelemiz sürecek. Belediyemizin desteği ile farklı organizasyonlarda yeniden buluşacağız' dedi.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Nilgün Öztürk, 'Dezavantajlı yurttaşlarımızın sıkıntılarını azaltıp mutluluklarını arttırmak istiyoruz. Yılbaşı öncesi gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte tüm dostlarımızı mutlu etme imkanı bulduk. Bizlere bu imkanı sağlayan Karşıyaka Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar'a teşekkür ediyoruz' diye konuştu.



