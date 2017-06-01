Karşıyaka'da hareketsizliğe karşı 21 etkinlik

KARŞIYAKA Belediyesi, 20 farklı ülkeden 46 şehrin katıldığı 2017 TAFISA World Challenge Day (Dünya Hareketsizliğe Karşı Mücadele Günü) Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Gün boyunca, ilçenin her noktasında 21 farklı etkinlik gerçekleştirildi, yaklaşık 10 bin Karşıyakalı katılım gösterdi

Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu TAFISA tarafından düzenlenen Dünya Hareketsizliğe Karşı Mücadele Günü Yarışması'na bu yıl 20 farklı ülkeden, 46 şehir katıldı. Karşıyaka Belediyesi, Aktif Şehir unvanı ile Türkiye'den tek katılımcı olarak yarışmaya girdi. Bir günlük organizasyonda, vatandaşları aktif yaşama teşvik edecek etkinlikler düzenlendi. İlçenin merkezi noktalarında; egzersiz, aerobik, plates, zumba, dans gösterileri, bisiklet turu ve halk dansları gösterileri başta olmak üzere, toplamda 21 farklı aktivite gerçekleştirildi. Tüm etkinlikler, diğer ülkelerdeki şehirlerle eş zamanlı yapıldı. Gün boyu süren etkinliklere, Karşıyaka halkı da büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 10 bin kişi etkinliklere katılarak, aktif yaşama katkı sundu. Yarışma ve düzenlenen etkenliklerin tanıtımı, 157 ülke çapında yapılacak. Karşıyaka Belediyesi'nin marka değeri artacak ve Global Aktif Şehir olabilmenin yolu aralanacak.





HEDEF 'GLOBAL AKTİF ŞEHİR' UNVANI





Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Türkiye'nin Aktif Şehir unvanına sahip ilk ve tek belediyesi olan Karşıyaka, dünya çapında bir etkinlikler dizisine de ev sahipliği yaptı. Her yaştan katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemizin adını dünyaya en iyi şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarla hedefimiz, 7 Global Aktif Şehir'den biri olmak, buna inancımız tam" dedi.

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