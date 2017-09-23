Karşıyaka'da herkes için her gün spor

Hafta içi her sabah yoga, zumba ve pilates gibi ücretsiz etkinlikler Karşıyakalıları bekliyor. Karşıyaka Belediyesi, büyük ilgi gören ücretsiz sabah sporu etkinliklerini bu sezon da sürdürüyor. Talep üzerine yeni dönemde aktivite noktalarını yaygınlaştıran Belediye; Bostanlı Rekreasyon Alanı, Muharrem Candaş Spor Salonu, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu, Zübeyde Hanım Parkı, Tersane Kafe yanı ve Nazım Hikmet Parkı'nda Karşıyakalıları sporla buluşturdu. Her gün farklı etkinliklerin gerçekleştiği programda, sabah sporunun yanı sıra yoga, gyrokinesis, pilates ve zumba dersleri de yer aldı. Güne sağlıklı ve zinde başlamak isteyen Karşıyakalılar, sporun yanı sıra eğlenme ve sosyalleşme fırsatı da buldu. Sezonun ilk gününden itibaren alanları dolduran sporseverler, sunulan hizmet için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'a teşekkür etti.
Hedef bilinçli spor
Daha fazla insanın, bilinçli şekilde spor yapmasını sağlamak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Bu sezon daha fazla branşla ve daha fazla noktada vatandaşlarımıza spor imkanı sunuyoruz. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen etkinliklerimiz ücretsiz ve yaş sınırı yok. Sağlığı uygun olan, güne zinde şekilde başlamak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.
Etkinlik programı:
Bostanlı Rekreasyon Alanı:
Pazartesi 09.00 Sabah Sporu
Salı 09.00 Pilates
Çarşamba 09.00 Zumba
Perşembe 09.00 Sabah Sporu
Cuma 09.00 Yoga
Muharrem Candaş Spor Salonu:
Pazartesi 09.00 Sabah Sporu
Salı 10.00 Yoga
Çarşamba 09.00 Pilates
Perşembe 09.00 Gyrokinesis
Cuma 09.00 Zumba
Tersane kafe yanı:
Pazartesi, Salı, Perşembe 09.00 Sabah Sporu
Zübeyde Hanım Parkı:
Pazartesi, Salı, Perşembe 10.30 Sabah Sporu
Nazım Hikmet Parkı:
Salı, Çarşamba, Cuma 09.00 Sabah Sporu
1912 Zühtü Işıl Spor Salonu
Pazartesi, Salı, Perşembe 09.00 Sabah Sporu
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