Karşıyaka'da herkes için her gün spor

Her yaşta sporu teşvik etmek ve vatandaşları fiziksel aktivitelere yönlendirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, sabah sporu etkinliklerinde yeni sezonu açtı

Hafta içi her sabah yoga, zumba ve pilates gibi ücretsiz etkinlikler Karşıyakalıları bekliyor. Karşıyaka Belediyesi, büyük ilgi gören ücretsiz sabah sporu etkinliklerini bu sezon da sürdürüyor. Talep üzerine yeni dönemde aktivite noktalarını yaygınlaştıran Belediye; Bostanlı Rekreasyon Alanı, Muharrem Candaş Spor Salonu, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu, Zübeyde Hanım Parkı, Tersane Kafe yanı ve Nazım Hikmet Parkı'nda Karşıyakalıları sporla buluşturdu. Her gün farklı etkinliklerin gerçekleştiği programda, sabah sporunun yanı sıra yoga, gyrokinesis, pilates ve zumba dersleri de yer aldı. Güne sağlıklı ve zinde başlamak isteyen Karşıyakalılar, sporun yanı sıra eğlenme ve sosyalleşme fırsatı da buldu. Sezonun ilk gününden itibaren alanları dolduran sporseverler, sunulan hizmet için Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'a teşekkür etti.



Hedef bilinçli spor



Daha fazla insanın, bilinçli şekilde spor yapmasını sağlamak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Bu sezon daha fazla branşla ve daha fazla noktada vatandaşlarımıza spor imkanı sunuyoruz. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen etkinliklerimiz ücretsiz ve yaş sınırı yok. Sağlığı uygun olan, güne zinde şekilde başlamak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.



Etkinlik programı:



Bostanlı Rekreasyon Alanı:



Pazartesi 09.00 Sabah Sporu

Salı 09.00 Pilates

Çarşamba 09.00 Zumba

Perşembe 09.00 Sabah Sporu

Cuma 09.00 Yoga



Muharrem Candaş Spor Salonu:



Pazartesi 09.00 Sabah Sporu

Salı 10.00 Yoga

Çarşamba 09.00 Pilates

Perşembe 09.00 Gyrokinesis

Cuma 09.00 Zumba



Tersane kafe yanı:

Pazartesi, Salı, Perşembe 09.00 Sabah Sporu

Zübeyde Hanım Parkı:

Pazartesi, Salı, Perşembe 10.30 Sabah Sporu

Nazım Hikmet Parkı:

Salı, Çarşamba, Cuma 09.00 Sabah Sporu

1912 Zühtü Işıl Spor Salonu

Pazartesi, Salı, Perşembe 09.00 Sabah Sporu