Karşıyaka'da tramvay dönemi başladı. Haziran'a kadar ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alaybey ile Mavişehir İZBAN arasında 14 durakla hizmet verecek Karşıyaka Tramvayı’nı hizmete aldı. Yolculu ilk sefere katılarak Karşıyakalılarla birlikte bu heyecanı paylaşan Başkan Kocaoğlu, seferlerin Haziran ayına kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

Tramvayın ilk yolcuları ne dedi?

Karşıyaka’ya gerdanlık

Konak tramvayında yoğun tempo

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 450 milyon liralık Karşıyaka ve Konak tramvay projesiyle toplu ulaşımında yeni bir dönemin daha kapılarını açtı. Kentteki karbon salımını azaltacak çevreci, hızlı ve konforlu ulaşım modeli, tramvayla daha da güçlendi. Yılbaşından bu yana test sürüşlerinin yapıldığı Karşıyaka hattında ön işletme seferleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da katılımıyla başladı.Çevreyolu Durağı’ndan tramvayla yola çıkan Başkan Aziz Kocaoğlu, Alaybey’e kadar vatandaşlarla birlikte seyahat etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte tramvaya binen Karşıyakalılar ise büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Karşıyaka tramvayının ilk yolcuları Atakent Ortakokulu'na giden öğrenciler oldu. Büyük bir heyecan ve merakla tramvaya binen öğrenciler, Başkan Kocaoğlu'nu karşılarında görünce ayrı bir sevinç yaşadı. Öğrenciler ve yolcular, Başkan Kocaoğlu ile birlikte fotoğraf çektirerek bu tarihi güne not düştü. Kadın makinist Sabiha Şen'in kulland ığı tramvayda yolculuk keyfini yaşayan Karşıyakalılar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu alkışlayarak, “Başkanım sizinle gurur duyuyoruz. Bu proje İzmir'in gurur projesi. Karşıyaka'ya çok yakıştı” dedi. Vatandaşların sevincine ortak olan Başkan Aziz Kocaoğlu, tramvayın Haziran’a kadar ücretsiz olacağını söyledi.Hüseyin Tokmak-Gökhan Tokmak: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Emekliyiz ve artık çok rahat bir şekilde seyahat edeceğiz. Çok güzel bir yatırım.”Mustafa Önal: “Ben Antalya'da yaşıyorum. Bostanlı'dan Karşıkaya'ya nasıl gideceğim diye sorduğumda tramvayın bugün hizmete gireceğini söylediler. Çok güzel bir yatırım. Çok beğendim. İzmir'e hayırlı uğurlu olsun.”Haldun Kasnakoğlu: “Ben doğma büyüme Karşıyakalıyım. Tramvay gelecek dediklerinde çok şaşırmıştık. Bugün bu gerçek oldu. Karşıyaka'ya bir gerdanlık bir çok yakıştı. Çok yerinde çok güzel bir hizmet. Başkanımıza çok teşekkür ederiz.”Gülay Basa: “Kışın çok dolu olduğu için taksi dolmuşla Karşıyaka'ya gidemiyorduk. Bu projeyi eleştirenler utansın. Bugün hizmete gireceğini duyar duymak koştum. Çok güzel. Allah Başkanımıza ve İzmir'e yaptığı yatırımlara nazar değirmesin. Bu yatırımı belediyenin bütçesi ile yaptı. İnşallah Konak tramvay hattı da kısa sürede hizmete girer ve onu eleştirenler de mahcup olur.”14 durak olarak hizmet verecek 8.8 kilometrelik Karşıyaka tramvay hattında ray döşeme çalışmaları Nisan 2015'te başlamış, 2017 yılı Ocak ayında ise test sürüşlerine geçilmişti. Karşıyaka Tramvayı, Alaybey’den başlayıp Karşıyaka sahilinden gidiş ve geliş olmak üzere sahil boyunca devam ederek Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'na kadar olan kesimde deniz tarafından çift hat olarak çalışıyor. Buradan sonra deniz ve kara tarafında 2 ayrı hat olarak devam eden tramvay, Bostanlı Deresi Köprü bölgesinde birleşerek Cengiz Topel ve Selçuk Yaşar caddelerinden Cahar Dudayev Bulvarı’na çıkıp güzergahını M avişehir İZBAN Deposu bitimindeki Ataşehir İstasyonu’nda tamamlıyor. Güzergahta 17 adet tramvay aracı çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelen yolcu taleplerini değerlendirerek Karşıyaka tramvay hattının Çiğli İZBAN İstasyonu, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne uzatılması için ön projeye onay aldı. Projenin yapımına ise bu yıl içinde başlanacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi, F.Altay Meydanı-Konak- Halkapınar arasında 12.8 kilometre uzunluğunda ve 20 durakla hizmet verecek Konak Tramvayı’nı da Sonbahar’da hizmete almayı planlıyor. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda kara ve deniz tarafı olmak üzere iki ayrı hat olarak ilerleyecek tramvay hattı, Konak Meydanı’ndan Gazi Bulvarı’nı takip ederek Şair Eşref Bulvarı, Ali Çetinkaya Bulvarı ve Ziya Gökalp Bulvarı üzerinden Alsancak Garı’na bağlanacak. Alsancak Garı’ndan Şehitler Caddesi’ne gidiş, Liman Caddesi dönüş olmak üzere Halkapınar Köprüsü geçiş i ile Halkapınar ESHOT Garajı’nda sona erecek. Konak Tramvayı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın kara ve deniz tarafında yola 4. şerit olacak şekilde, çim zemin üzerinde “yeşil kesitli” olarak ilerleyecek. Sinyalizasyon altyapısı da Akıllı Trafik Sistemi kapsamında yenilenerek güvenli ve sürdürülebilir bir erişim olanağı sağlanacak. Konak Tramvayı çalışmaları kapsamında Karatay-Konak arasında çift hat imalatları ile Şair Eşref Bulvarı’nda hattın ikinci etap çalışmaları devam ediyor.