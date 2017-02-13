Karşıyaka'nın zeybekleri 4 zeybek oyunu hazırlıyor

Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 19 Mart'ta düzenlenecek olan kulüpler arası İzmir İl Yarışması'nda Karşıyaka'yı temsil edecek. 12 kişilik ekiple sahneye çıkacak olan ekip, 'Zeybek' ile birincilik için mücadele edecek

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 19 Mart'ta Gaziemir'de düzenlenecek olan Halk Oyunları İzmir İl Yarışması'na, kentin farklı bölgelerinden onlarca dans ekibi katılacak. Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da 12 kişilik ekip ile yarışmada yer alacak. Denizli Yöresi'nin 'Tavas Zeybeği, Acıpayam Zeybeği, Gireniz Ören Zeybeği ve Alyazmam Zeybeği' oyunları ile performans sergilenecek.

Yarışmada dereceye giren ekipler önce Bölge daha sonra da Türkiye finallerine gitmeye hak kazanacak.



