Karşıyaka'ya dördüncü anaokulu

OKUL öncesi eğitime önem veren Karşıyaka Belediyesi, bünyesinde 4'üncü anaokulunu da Mavişehir'de açmak için geri sayıma başladı

Karşıyaka Belediyesi tarafından Mavişehir'de yapımı devam eden anaokulu, 2 bin 860 metrekare alan üzerine kurulacak. 2 katlı eğitim kurumunda, 70 çocuk eğitim görecek. Anaokulunun 510 metrekarelik açık ve 70 metrekarelik de kapalı oyun alanı olacak. Çocuklar için, 10'ar kişilik odalarda uyuma imkanı sağlanacak. Tesiste, idari kısımların yanı sıra 70 metrekarelik yemekhane de yer alacak. Her iki kat da engelli erişimine uygun hale getirilecek. Anaokulu yeni eğitim öğretim sezonunda hizmete açılacak. Karşıyaka Belediyesi, inşaat alanındaki ağaçlara zarar vermemek için, projeyi değiştirdi. Mimari proje üzerinde yapılan oynama sayesinde, alandaki ağaçlar korundu ve kesilmedi. Anaokulunun yan tarafına bir de muhtarlık binası inşa edilecek.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Kısa sürede tamamlayacağımız bu anaokulu, Karşıyaka Belediyesi’nin insan odaklı, geleceğe karşı sorumlu, gücünü bilimden, kültürden, sanattan alan, çağdaş yerel yönetim felsefesinin bir ürünü olacak. Eğitime yatırım, kentlerin ve ülkelerin geleceğine yatırımdır. Biz her şeyden önce, kendimizi çocuklarımıza ve gençlerimize karşı sorumlu hissediyoruz. Anaokullarından üniversiteye kadar, onların sağlıklı, eğitimli, donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için, elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

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