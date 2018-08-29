Karşıyaka Zafer'e hazır

Karşıyaka Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı fener alayı ve zafer türküleri ile kutlayacak. Belediye önünden başlayacak olan fener alayına binlerce Karşıyakalı katılacak. Sonrasında, hep birlikte zafer türküleri söylenecek

Zafer Bayramı'nı büyük coşkuyla kutlamaya hazırlanan Karşıyaka Belediyesi, yaklaşık on bin Cumhuriyet sevdalısının katılımı ile fener alayı düzenleyecek. Perşembe günü (yarın) saat 20.00’de, Karşıyaka Belediyesi önünden başlayacak olan fener alayı için vatandaşlara yüzlerce Türk Bayrağı dağıtılacak. Pankart ve meşaleler ile görsel bir şölen oluşturulacak. Çarşı, büyük zaferin hatırasına gelin gibi süslenecek.

EN GÜZEL ZAFER TÜRKÜLERİ

Belediye ve Çarşı güzergahını takip edecek olan fener alayı, Karşıyaka İskele karşısında son bulacak. Burada kurulacak sahnede, saat 20.30'da ‘Zafer Türküleri Konseri’ yapılacak. Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğinde, en güzel zafer türküleri seslendirilecek. Sahnedekilere, belediyenin halk oyunları ekibinden zeybekler de eşlik edecek.

KARŞIYAKA’YA YAKIŞACAK

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “30 Ağustos Zafer Bayramımızı Karşıyakamıza yakışır bir coşkuyla kutlayacak; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anacağız. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde tüm vatandaşlarımızı bu büyük coşkuya ortak olmaya bekliyoruz” dedi.



