Katil zanlısı kadın, Ceylin'i havluyla bayıltmış, makyaj kutusuyla vurmuş

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde parkta geçen cumartesi günü kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in pazartesi günü cesedinin bulunduğu komşusunun evindeki cinayet şüphelisi Ş.T., kocası S.T. ve evlatlık verildiği halası olan R.Ö., güvenlik nedeniyle gece sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Soruşturmada Ş.T.'nin, Ceylin'i dedesinden fidye almak için kendi çocuğuyla oynaması bahanesiyle kandırdığı, yüzüne havlu sarıp bayılttıktan sonra makyaj kutusuyla başına vurup öldürdüğü ortaya çıktı

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi olan anne ve babası boşandığı için dedesinin büyüttüğü Ceylin Atik, 10 Haziran cumartesi günü, arkadaşlarıyla oynamak için gittiği Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'nda kayboldu. Eve dönmemesi üzerine merak eden dedesi Mustafa Atik ve babaannesi Ülkü Atik torunlarını bulamayınca, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları sosyal medyadan da Ceylin'in fotoğraflarını paylaşıp, bulunması için yardım istedi.



Bu arada arama çalışmaları sırasında dede Mustafa Atik'in telefonuna, 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı mesajın gelmesi üzerine Ceylin Atik'in kaçırıldığı anlaşıldı.



CESEDİ SANDIKTA BULUNDU



Polis, istihbarat çalışmasıyla Ceylin'in en son parkın yanındaki Şengül Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katındaki komşuları oto tamircisi 33 yaşındaki S.T. ve ev kadını 30 yaşındaki Ş.T. çiftinin evinde su içerken görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine, geçen pazartesi günü çiftin evindeki aramada, talihsiz Ceylin'in cesedi, sandık içerisinde bulundu.



LİNÇ ETMEK İSTEDİLER



Olayın duyulmasıyla yüzlerce kişi, cinayet şüphelisi Ş.T.'nin evinin bulunduğu sokakta toplandı. Apartmanı taş yağmuruna tutup evin camlarını kıran öfkeli kalabalık, eve girmek istedi. Takviye polis ekiplerinin gönderilmesiyle, olaylar güçlükle yatıştırıldı. 3'ü polis 8 kişi yaralandı.



Öldürülen Ceylin Atik'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinde de başının arka bölümünde darbe ve kanama tespit edildi. Ayrıca raporda, sütür (kafadaki kemiklerin birleşme yerinden ayrılması) bulundu. Cesedin üzerinde tecavüze dair herhangi bir bulguya ise rastlanmadı.



GECE YARISI ADLİYEYE SEVK VE TUTUKLAMA



Ceylin'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ş.T., eşi S.T. ve kendisini evlatlık alıp büyüten halası R.Ö. güvenlik gerekçesiyle İzmir'e getirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları dün tamamlanan 3 şüpheli, güvenlik gerekçesiyle gece Ödemiş'e getirildi ve adliyeye sevk edildi. Şüpheliler bu sabaha karşı ' iştirak halinde tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.



Şüphelilerden Ş.T. ve R.Ö. Şakran Cezaevi'ne, S.T. ise Menemen Cezaevi'ne konuldu.



BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASINDAKİ DETAYLAR



Kamuoyunda infiale yol açan cinayetle ilgili Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, cinayete dair önemli ayrıntılar da ortaya çıktı.



Buna göre Ceylin'in kaybolduğuna ilişkin başvurudan sonra polis, minik kızın son görüldüğü yer olan Cumhuriyet Mahallesi Düzen Sokak üzerinde bulunan güvenlik kameraları inceledi. Kamera görüntülerinde, Ceylin'in yalnız olduğu görüldü. Gittiği yöndeki toplam 12 güvenlik kamerasına ait görüntülerde ise Ceylin'in geçişi görülmedi.



Bu arada Ceylin'in dedesi Mustafa Atik'e gönderilen mesaj da incelemeye alındı. Mesajın, İ.G.'nin kullandığı telefondan gönderildiği, telefon hattının da İ.G.'nin annesi, aynı zamanda katil zanlısı Ş.T.'nin ablası olan C.G. adına kayıtlı olduğu belirlendi. İ.G. ve C.G., polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi, İ.G. telefon hattını kendisinin kullandığını ancak bir süre önce kaybettiğini anlattı. Bunun yanı sıra C.G.'nin kardeşleri M.S. ve N.S.'nin evindeki aramalardan da sonuç alınamadı.



EŞİ POLİSE SÖYLEMİŞ



Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin araştırmaları sırasında, 12 Haziran pazartesi günü saat 10.40'da katil zanlısı Ş.T.'nin kocası S.T.'nin de bilgisine başvuruldu.



S.T. polislere, eşi Ş.T.'nin kendisine 'Ceylin'in kendi evlerinde düştüğünü, daha sonra paniğe kapılarak kızı evde bulunan sandığın içerisine koyduğunu söylediğini' anlattı. Bu gelişme üzerine evdeki aramada da sandık içerisinde Ceylin'in cesedi bulundu. Gözaltına alınan Ş.T. de savcılık sorgusunda suçunu kabul etti.



Cinayete dair çarpıcı detaylar da ortaya çıktı. Ceylin'i öldürmekle suçlanan Ş.T. ifadesinde minik kızı dedesinden fidye almak için, kendi çocuğuyla oynaması bahanesiyle kandırarak evine götürdüğünü söyledi. Ancak evde bir süre sonra Ceylin'in yüzüne havluyla bastırıp bayılttığını belirten Ş.T., paniğe kapıldığını ve başına küçük makyaj kutusuyla vurup öldürdüğünü anlattı.



ABLASININ EVİNDEN CEP TLEFONUN SİM KARTINI ÇALDI



Olayda dikkatleri başka yöne çekmek içinde, ablası C.G.'nin evinden yeğenine ait cep telefonuna takılı sim kartı çalan Ş.T., eski telefonuna taktı ve Ceylin'in dedesine mesaj attı. Ş.T.'nin geçmişinde de önemli psikoloji travmalar yaşadığı ortaya çıktı. Ş.T.'nin, küçükken çocuğu olmayan halası R.Ö.'ye evlatlık verildiği, onun yanında büyüdüğü tespit edildi. Ayrıca Ş.T.'nin daha önce dünyaya gelen iki kızından birisini 1.5 yaşında yataktan düştüğü için, diğerini de 6 aylık olduğunda hastalanıp öldüğü belirlendi. Bu nedenle de Ş.T.'nin psikolojik tedavi gördüğü ve zaman zamanda sorunlar yaşadığı çevresindekilerce ifade edildi.



Savcılık açıklamasında ayrıca, bazı yayın organlarında Ş.T. ve S.T.'nin evinde daha önce üç kez arama yapılmasına rağmen çocuğun bulunamadığı yönündeki iddialarında gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

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