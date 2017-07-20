Kayıp Selin, erkek arkadaşıyla evlenmek için kaçmış

İZMİR'in Kınık ilçesindeki evinden Bergama'daki hastaneye gitmek için geçen 17 Temmuz'da çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 20 yaşındaki Selin Savaş'ın evlenmek için sevdiği gence kaçtığı ortaya çıktı. Dün akşam annesi Ayşe Savaş'ı telefonla arayan Selin Savaş'ın, iyi olduğunu, yakında erkek arkadaşı ile geleceklerini söylediği öğrenildi

Kınık'ın Poyracık Mahallesi'nde annesi Ayşe Savaş ve ağabeyi Aslan Savaş ile tek göz odada yaşayan Selin Savaş, geçen 17 Temmuz sabahı, komşuları 59 yaşındaki Fatma Yorulmaz ile hormon bozukluğu nedeniyle tahlil örneği verdiği Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne gitti. Evden çıkarken 'Hastanedeki işimi bitirip, saat 09.30 gibi gelirim, kahvaltıyı birlikte yaparız" diyen kızının beklemesine rağmen uzun süre dönmemesi üzerine Ayşe Savaş, büyük kızı Sultan Pala ile Fatma Yorulmaz'ı arayıp, Selin'i sordu. Yorulmaz, "Selin, bana sen burada bekle ben geleceğim deyip, acil servisin kapısından çıktı. Fakat bir daha kendisini göremedim" dedi. Ayşe Savaş, kızının telefonlarına cevap vermemesi, gidebileceği yerlerde de bulunaması üzerine Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis harekete geçip, genç kızın gidebileceği güzergahtaki kamera kayıtlarının yanı sıra Facebook hesabındaki arkadaşlarını ve paylaşımlarını incelemeye aldı.



Polisin her yerde aradığı Selin Savaş, dün akşam, tarım işçisi olan annesi Ayşe Savaş'ı arayıp, "Anne, ben iyiyim. Yakında geleceğiz' deyip, sevdiği genç ile evlenebilmek için kaçtığını söyleyip, telefonu kapattığı öğrenildi.

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