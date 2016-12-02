Kediyi kurşunlayan ruh hastasıdır

Son zamanlarda insanlar tarafından hayvanlara yapılan işkence vakalarında artış yaşanıyor. İki gün önce de Narlıdere'de bir kedi kurşunlandı. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Şube Temsilcisi Esin Önder hayvanlara bu şekilde davranan insanların ruh hastası olduğunu söyledi

Aykut Polatlı-Basın ve çeşitli mecralarda karşılaşılan ve gün geçtikçe artan hayvanlara yönelik şiddet olayları hayvanseverlerin tepkisini çekmeye devam ediyor. İki gün önce Narlıdere ilçesinde meydana gelen olayda bir kedinin kurşunlanması üzerine gazetemize açıklama yapan

Bu olaylara karşı söylenecek birçok şeyin olduğunu ama kendisinin kısa konuşacağını ifade eden Önder, 'Söylenecek çok şey var. Bu kişiler vicdansız, duyarsız, kötü insanlar. İnsanlar giderek kötüleşmeye başladılar. Böyle vahşet haberleri her gün gazetelerde. Biz tabii ki karşıyız ama yasal olarak da elimiz kolumuz bağlı. 5199 sayılı yasada hayvanlara karşı şiddet gösteren kişilere sadece Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesiliyor. Hayvana yapılan her türlü şiddet kabahat sayıldığı ve cezası para olduğu için bu suçlar da artıyor. Bu insanlar hasta ruhlu. İnsanlar son günlerde baskı içerisinde yaşıyor, herkes öfkeli. Bu öfkelerini de hayvanlara şiddet göstererek çıkarmaya çalışıyorlar' ifadelerini kullandı.



Ne olmuştu?



Narlıdere'de bir hafta önce yürüyemez halde bulunan sokak kedisi, hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Klinikte çekilen röntgende kedinin silahla vurulduğu, arka sağ bacağına saplanan kurşunun parçalı kırığa neden olduğu belirlendi. Kediyi tedavi eden veteriner hekim İsmail Bilgin, kediyi elle muayene ettiğinde bacağındaki kırığı tespit ettiğini ancak kırığın üzücü sebebinin röntgenle ortaya çıktığını söyledi. Hayvanın vücuduna saplı kurşunu gördüğünde çok şaşırdığını aktaran Bilgin, "Bacakta parçalı kırığa neden olan kurşun, hayvanın genel sağlık durumunu da bozmuştu. Kurşun zehirlenmesi kaynaklı böbrek yetmezliği ve kansızlık vardı. O haldeyken kırık ameliyatı yapmak mümkün olmadığından önce kurşunu vücuttan çıkardık." ifadelerini kullandı.

Bilgin, kurşunun 2 gün önce çıkarılmasından sonra kedinin sağlık durumunun iyiye doğru gitmeye başladığını ifade ederek, destek tedavisinin sürdüğünü söyledi. Basın ve çeşitli mecralarda karşılaşılan ve gün geçtikçe artan hayvanlara yönelik şiddet olayları hayvanseverlerin tepkisini çekmeye devam ediyor. İki gün önce Narlıdere ilçesinde meydana gelen olayda bir kedinin kurşunlanması üzerine gazetemize açıklama yapan HAYTAP İzmir Şube Temsilcisi Esin Önder, hayvanlara yönelik şiddet uygulayan insanların hasta ruhlu olduklarını belirtti.Bu olaylara karşı söylenecek birçok şeyin olduğunu ama kendisinin kısa konuşacağını ifade eden Önder, 'Söylenecek çok şey var. Bu kişiler vicdansız, duyarsız, kötü insanlar. İnsanlar giderek kötüleşmeye başladılar. Böyle vahşet haberleri her gün gazetelerde. Biz tabii ki karşıyız ama yasal olarak da elimiz kolumuz bağlı. 5199 sayılı yasada hayvanlara karşı şiddet gösteren kişilere sadece Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesiliyor. Hayvana yapılan her türlü şiddet kabahat sayıldığı ve cezası para olduğu için bu suçlar da artıyor. Bu insanlar hasta ruhlu. İnsanlar son günlerde baskı içerisinde yaşıyor, herkes öfkeli. Bu öfkelerini de hayvanlara şiddet göstererek çıkarmaya çalışıyorlar' ifadelerini kullandı.Narlıdere'de bir hafta önce yürüyemez halde bulunan sokak kedisi, hayvanseverler tarafından veteriner kliniğine götürüldü. Klinikte çekilen röntgende kedinin silahla vurulduğu, arka sağ bacağına saplanan kurşunun parçalı kırığa neden olduğu belirlendi. Kediyi tedavi eden veteriner hekim İsmail Bilgin, kediyi elle muayene ettiğinde bacağındaki kırığı tespit ettiğini ancak kırığın üzücü sebebinin röntgenle ortaya çıktığını söyledi. Hayvanın vücuduna saplı kurşunu gördüğünde çok şaşırdığını aktaran Bilgin, "Bacakta parçalı kırığa neden olan kurşun, hayvanın genel sağlık durumunu da bozmuştu. Kurşun zehirlenmesi kaynaklı böbrek yetmezliği ve kansızlık vardı. O haldeyken kırık ameliyatı yapmak mümkün olmadığından önce kurşunu vücuttan çıkardık." ifadelerini kullandı.Bilgin, kurşunun 2 gün önce çıkarılmasından sonra kedinin sağlık durumunun iyiye doğru gitmeye başladığını ifade ederek, destek tedavisinin sürdüğünü söyledi.