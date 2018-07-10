Kemeraltı'na araç girişi yasaklanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi alışveriş merkezi Kemeraltı’nın yeniden canlandırılması için hazırlanan yayalaştırma projesini hayata geçiriyor. 15 Temmuz’dan itibaren Kemeraltı Çarşısı’na sadece günün belirli saatlerinde taşıt girebilecek. Gün içinde yayalar çarşıda daha özgür ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilecek

Dünyanın en eski ve en büyük açık hava çarşılarından biri olarak İzmir’in sahip olduğu değerlerin başında gelen Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yeni döneme giriliyor. Hem Kemeraltı’nın yeniden canlandırmasında önemli bir etken olacağı düşünülen hem de çevre ve insan sağlığı açısından önem taşıyan yayalaştırma projesi 15 Temmuz’da başlıyor.

Yayalar rahatlayacak, kirlilik azalacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı esnafına yönelik bir toplantı düzenleyerek motorlu araç girişini sınırlandırılacak yeni düzenlemeyle ilgili bilgi aktardı. Tarihi çarşıdaki araç trafiği nedeniyle yaya dolaşımının sürekli kesintiye uğradığını, alışverişin olumsuz etkilendiğini, engelli- çocuk arabaları ve bisikletlilerin dolaşmakta zorlandığını, yük indirme-bindirme sırasında yaya akışında sıkıntılar yaşandığını anlatan Büyükşehir yetkilileri, tarihi dokunun zarar görmesi ve gürültü kirliliğinin de alınan kararda etken olduğunu bildirdi.

Otomatik bariyerler devreye giriyor

Kemeraltı Çarşısı, 15 Temmuz Pazar gününden itibaren, gün içinde 10.30 ve 17.30 saatleri arasında sadece yaya dolaşımına açık olacak. Kemeraltı sınırlarında yayalaştırma bölgesine taşıtların girişi bariyerlerle kontrol altına alınacak. Bariyerlerin yönetimi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan İzmir Ulaşım Merkezi’nce (İZUM) gerçekleştirilecek. Plaka okuyan hareketli bariyer sistemi sayesinde, gün içinde sokaklar yayalara ait olacak, motorlu taşıtlar sadece tanımlanan saat aralıklarında giriş-çıkış yapabilecek. İnterkom ve kamera sistemi sayesinde, itfaiye ve ambulans gibi acil müdahale araçları ihtiyaç anında rahatça hizmet verebilecek.

Kargo bisikletleri, elektrikli araçlar

Alan içerisinde motorlu taşıtlar için azami hız sınırı saatte 20 km olarak belirlendi. Motorlu taşıt trafiğinin yasak olduğu saat diliminde, ticarethanelerin mal giriş çıkışı, el arabaları, kargo bisikletleri ve küçük elektrikli araçlarla sağlanacak. Trafiğe açık saatlerde ise alana yalnızca ruhsatında 3 tona kadar taşıma izni bulunan ticari araçlar girebilecek. Bölgede yapılacak olan tüm yükleme ve boşaltma işlemleri, bölgenin trafiğe açık zaman dilimlerinde yapılacak. Çarşı’nın trafiğe kapalı olduğu zaman diliminde yapılması gereken indirme ve bindirme işlemleri ise yalnızca yayalaştırma bölgesi sınırlarında belirlenen noktalarda gerçekleştirilebilecek.