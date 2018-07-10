Kemeraltı’nın işkence yolu esnafı bıktırdı

Kemeraltı çarşısının en işlek caddelerinden olan 1313 numaralı sokak vatandaşları ve özellikle de esnafı bezdirdi

Burcu Özkan- Kemeraltı çarşısının en işlek caddelerinden olan 1313 numaralı sokağın yolu vatandaşla esnafın canına ve malına zarar veriyor. 2 yılı aşkın süredir çukur ve oyuklar bulunan yolda onlarca vatandaş düşerek yaralandı. Özellikle hamileler, engelliler ve çocuklar için tehlike teşkil eden bu cadde de esnaf, mal sevkiyatı sırasında kasalarda parçalanan onlarca ürününü de kaybediyor.

Hamile kadınlar ve engelliler için ölümcül olabilir

Belediye’nin, tehlike arz eden yola çalışma yapmamasının cana ve mala zarar verdiğini vurgulayan Kemeraltı esnafı Ömer Özçoban, “ Hamile kadınlar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar için ölümcül tehlike taşıyor bu cadde. Bir an önce önlem alınmalı yoksa sonuçları daha ağır olacak. Engelli vatandaşların tekerlekli sandalyeleri oyuklara takıldığı zaman ciddi şekilde yara alıyorlar. Bu konuda duyarlılık istiyoruz. Belediye’yi defalarca arıyoruz sonunda birisi çıkıyor yolu görmeye geliyor. Fotoğraflarını çekiyor yolun aradan bir kaç gün sonra bir ekip geliyor araları betonlar doldurmaya çalışıyor ama o bile göstermeli bir tedavi. Hala kalıcı bir çözüm yapılamadı” şeklinde konuştu.

Kar değil zarar ediyoruz

“Onlarca bardak ve tabaklarımız taşıma sırasında parçalandı” diye konuşan züccaciyeci esnaflar şu açıklamalarda bulundu, “ Her gün mal taşıması yapıyoruz. Bizim işimiz bu buna mecburuz ama cadde de ki bozuk yol yüzünden onlarca ürünüm tuzla buz oldu. Artık kar değil zarar etmeye başladık yolun bozukluğu yüzünden. Bir an önce kalıcı çözüm bekliyoruz”

2 yıldır devam ediyor

Sadece kendi yaşadıkları sıkıntıları değil engelli araçlarından düşen vatandaşların da yaşadıklarının bilinmesi gerektiğini söyleyen Kemeraltı esnafı Hüseyin Top, “2 yıl önce her 4 metrede bir belirli alanları kazdılar. Üzerine de gelişi güzel parçalanmış taşları koydular. O yıllardan bu zamana kadar parçalı, oyuk ve çukur bu yolda hem biz esnaflar hem de vatandaşlar çok zarar gördük. Onlarca insanın ağzı burnu kan içinde kaldı, yüzlercesinin ayağı burkuldu. Biz bile dikkat etmezsek düşerek yaralanıyoruz” dedi.

Göstermelik değil kalıcı çözüm şart

Belediyenin çalışmalarının göstermelik olduğunu belirten Hüseyin Top, “ Hemşerim İletişim Hattı İzmir’i defalarca aradık. Sadece ben değil tüm esnaf dostlarım sürekli Belediye’leri arıyorlar. Yardımı olabilecek ne kadar yetkili makam varsa aradık, arıyoruz da ama her zaman ya uydurma cevaplar verdiler (İhaleye çıkacaktı onu bekliyoruz, sonuç belli değil gibi) ya da üstün körü beton atıp geçtiler. Tamamen göstermelik çalışmalardı bunlar. 2 gün önce yine belediyeden bir grup gelmiş beton atıp gitmişler atılan bu betonlar aralarda başka kısımların boşluk oluşturmasına neden oluyor yani daha kötü bir hal alıyor. Artık kalıcı çözüm getirilmeli” şeklinde konuştu.

Parti değil idareci sorumlu



“Ben CHP’liyim ama yapılan bu çalışmaları da CHP’ye değil idarecilere mal ediyorum. Çünkü bu idarecilerin ihmalidir” diyen Hüseyin Top, “Benim burada amacım CHP’yi kötülemek değil tam tersi CHP’nin sorunlara el uzatmasını sağlamaktır. Çünkü bunlarla karşılaşan vatandaşlar CHP’ye isyan ediyor ama CHP’nin yapacağı birşeyde yok. 2 tane iş bilmez amirin ihmalidir bu olay” ifadelerine yer verdi.