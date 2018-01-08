Kestelli'den Özgener'e danışmanlı destek

İTO’da Subaşı’nın dışında en az 3 istifa daha
Mahmut Özgener’in yarın İTO başkan adaylığını açıklaması bekleniyor. Özgener, adaylığını açıklamadan önce geçtiğimiz hafta İTO yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Süleyman Subaşı oldu. Subaşı’nın ardından yeni istifaların da yaşanacağı iddia edilirken adını vermek istemeyen kaynağımız şöyle konuştu: İTO yönetim kuruluğu üyeliğinden en az 3 kişinin daha istifa etmesini bekliyorum. Yarın bu isimler de belli olacak. Yarınki toplantıda İTO başkanlığına adaylığını açıklaması beklenen Özgener’e ise en büyük desteği İTO Meclis Üyesi Necip Nasır verecek. Hükümetin 2018 Nisan’a aldığı oda seçimlerini başka bir tarihe atacağı ve 2018’in Temmuz’unda olası bir erken seçime gideceği de iddia ediliyor. Bu iddialarımın hepsi yarınki toplantıdan sonra açıklanmış olacak.
Kestelli’den Özgener’e destek
Özgener’in adaylığını açıklayacak basın toplantısının duyurusunu ise İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin danışmanı Dilara Sürgü’nün yapması ise Kestelli’nin de Mahmut Özgener’i desteklediği iddialarını beraberinde getiriyor. İTB Başkanı Işınsu Kestelli’nin Başbakan Binali Yıldırım ve hükümetle kurduğu iyi ilişkiler herkes tarafından biliniyor. Bu durum daha önce basına da yansıdı. Kestelli’nin danışmanının Özgener’in işlerini yapması da bu iddiayı güçlendiriyor. Yoksa resmi olarak Kestelli’nin danışmanlığını yapan Dilara Sürgü, Özgener’e de basın danışmanlığı yapabilir mi? Bu durumdan Kestelli’nin bilgisi yok mu? Bu durum Kestelli’nin Demirtaş’a karşı Özgener’i desteklediğini göstermiyor mu?