Kestelli'den Özgener'e danışmanlı destek

Nisan ayında gerçekleşecek oda seçimleri öncesinde İTO Başkanı Demirtaş’ın ilk rakibi Mahmut Özgener olacağı iddiaları son birkaç aydır gündeme geliyor. Hükümetin Özgener’i desteklediği ve Ekrem Demirtaş ile birlikte çalışan İTO yönetim kurulu üyelerinde de bu nedenden dolayı istifalar olacağı iddia edilirken bu iddialara şu ana kadar herhangi bir yalanlama ya da düzeltme de gelmedi

Ali Budak- Hükümet, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın başvurusu üzerine geçtiğimiz yılın Eylül ayında odaların seçimini 2018 Nisan ayına ertelediğini açıklamıştı. Erteleme sonrasında ise 3 önemli oda olan İstanbul Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Odası’nda da başkan kim olacak sorunları başladı. Diğer şehirlerdeki sorunlardan ziyade özellikle İzmir Ticaret Odası’nda mevcut başkan Demirtaş’ın 25 yıldır kesintisiz başkanlık yapmasına eleştiriler yükselirken hükümetin de bu durumdan rahatsız olduğu ve yerine eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı

İTO’da Subaşı’nın dışında en az 3 istifa daha

Mahmut Özgener’in yarın İTO başkan adaylığını açıklaması bekleniyor. Özgener, adaylığını açıklamadan önce geçtiğimiz hafta İTO yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Süleyman Subaşı oldu. Subaşı’nın ardından yeni istifaların da yaşanacağı iddia edilirken adını vermek istemeyen kaynağımız şöyle konuştu: İTO yönetim kuruluğu üyeliğinden en az 3 kişinin daha istifa etmesini bekliyorum. Yarın bu isimler de belli olacak. Yarınki toplantıda İTO başkanlığına adaylığını açıklaması beklenen Özgener’e ise en büyük desteği İTO Meclis Üyesi Necip Nasır verecek. Hükümetin 2018 Nisan’a aldığı oda seçimlerini başka bir tarihe atacağı ve 2018’in Temmuz’unda olası bir erken seçime gideceği de iddia ediliyor. Bu iddialarımın hepsi yarınki toplantıdan sonra açıklanmış olacak.

Kestelli’den Özgener’e destek

Özgener’in adaylığını açıklayacak basın toplantısının duyurusunu ise İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin danışmanı Dilara Sürgü’nün yapması ise Kestelli’nin de Mahmut Özgener’i desteklediği iddialarını beraberinde getiriyor. İTB Başkanı Işınsu Kestelli’nin Başbakan Binali Yıldırım ve hükümetle kurduğu iyi ilişkiler herkes tarafından biliniyor. Bu durum daha önce basına da yansıdı. Kestelli’nin danışmanının Özgener’in işlerini yapması da bu iddiayı güçlendiriyor. Yoksa resmi olarak Kestelli’nin danışmanlığını yapan Dilara Sürgü, Özgener’e de basın danışmanlığı yapabilir mi? Bu durumdan Kestelli’nin bilgisi yok mu? Bu durum Kestelli’nin Demirtaş’a karşı Özgener’i desteklediğini göstermiyor mu? - Hükümet, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın başvurusu üzerine geçtiğimiz yılın Eylül ayında odaların seçimini 2018 Nisan ayına ertelediğini açıklamıştı. Erteleme sonrasında ise 3 önemli oda olan İstanbul Ticaret Odası, Ankara Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Odası’nda da başkan kim olacak sorunları başladı. Diğer şehirlerdeki sorunlardan ziyade özellikle İzmir Ticaret Odası’nda mevcut başkan Demirtaş’ın 25 yıldır kesintisiz başkanlık yapmasına eleştiriler yükselirken hükümetin de bu durumdan rahatsız olduğu ve yerine eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ’e üye olmasını ve onu destekleyecekleri iddia edilmişti. Özgener bugüne kadar başkan olacak mısınız? Sorularına herhangi bir cevap vermedi. Yarınki toplantıda ise başkan adaylığını açıklaması bekleniyor. 2 yıl geçen başkanlığı eleştirilmiş başkanlık isimleri ortaya atılmaya başlandı.Mahmut Özgener’in yarın İTO başkan adaylığını açıklaması bekleniyor. Özgener, adaylığını açıklamadan önce geçtiğimiz hafta İTO yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Süleyman Subaşı oldu. Subaşı’nın ardından yeni istifaların da yaşanacağı iddia edilirken adını vermek istemeyen kaynağımız şöyle konuştu: İTO yönetim kuruluğu üyeliğinden en az 3 kişinin daha istifa etmesini bekliyorum. Yarın bu isimler de belli olacak. Yarınki toplantıda İTO başkanlığına adaylığını açıklaması beklenen Özgener’e ise en büyük desteği İTO Meclis Üyesi Necip Nasır verecek. Hükümetin 2018 Nisan’a aldığı oda seçimlerini başka bir tarihe atacağı ve 2018’in Temmuz’unda olası bir erken seçime gideceği de iddia ediliyor. Bu iddialarımın hepsi yarınki toplantıdan sonra açıklanmış olacak.Özgener’in adaylığını açıklayacak basın toplantısının duyurusunu ise İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli’nin danışmanı Dilara Sürgü’nün yapması ise Kestelli’nin de Mahmut Özgener’i desteklediği iddialarını beraberinde getiriyor. İTB Başkanı Işınsu Kestelli’nin Başbakan Binali Yıldırım ve hükümetle kurduğu iyi ilişkiler herkes tarafından biliniyor. Bu durum daha önce basına da yansıdı. Kestelli’nin danışmanının Özgener’in işlerini yapması da bu iddiayı güçlendiriyor. Yoksa resmi olarak Kestelli’nin danışmanlığını yapan Dilara Sürgü, Özgener’e de basın danışmanlığı yapabilir mi? Bu durumdan Kestelli’nin bilgisi yok mu? Bu durum Kestelli’nin Demirtaş’a karşı Özgener’i desteklediğini göstermiyor mu?