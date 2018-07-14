KHK ile ormanlar da tahrip ediliyor

Sarnıç'ın Atıfbey Mahallesi'nde 17 bin metrekare alan, Bakanlar Kurulu kararıyla orman alanı sınırı dışına çıkarıldı. İzmir Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kınay, 'Son dönemde yayınlanan KHK'larda yer alan maddelerden biri de bazı alanların orman dışına çıkarılması oldu. Bu doğa tahribatına ve kaçak yapılaşmaya yol açar' dedi

Şefika Bal-Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Gaziemir Sarnıç Atıfbey Mahallesi'nde 17 bin metrekare alan orman sınırı dışına çıkartıldı.

Gaziemir Belediyesi'ne bağlı Sarnıç'ın Atıfbey Mahallesi'nde 17 bin metrekare alan, Bakanlar Kurulu kararıyla orman alanı sınırı dışına çıkarıldı. Konuyu değerlendiren İzmir Orman Mühendileri Başkanı Sabahattin Bilge, "1956'dan beri yapılan hiçbir düzenleme ormanlarımızın lehine olmadı" dedi.

İzmir Orman Mühendisleri Başkanı Sabahattin Bilge, son 831 sayılı kanunun 16. maddesinde, üzerinde bina olan yerlerin orman dışına çıkarılması onaylandı diyerek yasal durumu açıkladı. Bilge, "Gaziemir'de bulunan alan da bu kanun çerçevesinde orman alanı dışına çıkarıldı. 1956'dan beri yapılan düzenlemelerden hiçbiri ormanlarımızın lehine olmadı. Geriye dönüşü olmayan yerlerdi belki oralar çünkü üzerlerinde yerleşim vardı ama tabii ki bu kararlar ormanın lehine değil. Bunun başka türlü yolları olabilirdi, yeni arsalar yaratılıp vatandaşlar oralara taşınabilirdi. Orman olan bölgelere dokunulmayıp yeni yerleşim yerleri bulunabilirdi. Vatandaşlar bu yol ile mağdur olmayabilirdi. Ancak kolaycı bir yöntem izlendi" diye konuştu.

'Son KHK'larda ormanlar var'

Son zamanlarda yayınlanan KHK (Kanun Hükmünde Kararname)'ların içerisinde ormanlarla ilgili değişikliklerin olduğunu belirten İzmir Çevre Mühendisleri Odası Başkanı, Emine Helil İnay Kınay, "Son dönemde üst üste KHK'lar yayınlanıyor. Bu KHK'larda yer alan maddelerden biri de bazı alanların orman dışına çıkarılması ile ilgili oldu. SİT alanları değişiklikleri, orman alanlarına yapılaşma gibi durumlarla karşı karşıya kalıyoruz" diye ekledi.

Başkan İnay Kınay, "KHK değişikliğinin önemli bir örneğini Gaziemir Atıfbey Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yaşadık. Bu alan değişiklikle birlikte orman alanı vasfı dışına çıkarıldı. Gerekçe olarak orman vasfı dışında kullanılması, üzerinde ağaç olmayıp taş ve kayalık alanların orman dışına çıkarılması ve bunun yerine belli yerlere ağaç dikilmesi öngörüsü var. Ancak fidan dikilmesi orman ekosisteminin oluşması anlamına gelmiyor. Taşlık, kayalık olan bölgeler de kendi ekosistemlerini taşıyan bölgeler" şeklinde konuştu.

'Doğal yapılaşmanın tahribi söz konusu'

Orman vasfı dışına çıkarılması bu alanların korunmasını ortadan kaldırdığı gibi yapılaşma ve diğer faaliyetlere açılmasını da getirdi diyen İzmir Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Emine Helil İnay Kınay, "Bu doğa tahribatına yol açar, zaten çok kısıtlı alanlarımız var. Özellikle Ege Bölgesi'nde ormanlık alanlar, taşlık kayalık alanların imara açılmasının bir yolu olduğunu düşünüyoruz. Aslında bütüne baktığımız zaman kaçak yapılaşmanın önünün açıldığını ve bu süreçte doğal yapılaşmanın tahrip edilmesinin bir parçası olduğunu düşünüyoruz" dedi. n Şefika Bal