Kınık'ta otomobil takla attı: 2 yaralı

İzmir'in Kınık ilçesinde, 2.48 promil alkollü olan sürücünün kullandığı otomobilin takla atıp şarampole yuvarlandığı kazada, araçtaki 2 kişi sıkışarak yaralandı

Kınık'ta otomobil takla attı: 2 yaralı
18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:29

İnşaat ustası Ramazan Irmak ve iş arkadaşı Dilaver Kaya, dün akşam buluşarak içki içti. İlerleyen saatlerde ise bir müzikhole gidip, bu sabah saat 06.00'da kapanan eğlence mekanından ayrılan iki arkadaş, Dilaver Kaya'nın kullandığı 35 TSY 70 plakalı otomobille, ilçe merkezindeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Kaya, Bergama- Kınık Karayolu Dündarlı Yayakent Kavşağı'nda, yönetimindeki 35 TSY 70 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobil, yolun sağından şarampole yuvarlandı. İki arkadaş araçta sıkışarak yaralandı. Vatandaşlar kazayı görünce itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen AKS 110 ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri ise ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrolde, sürücü Kaya'nın 2.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hem sürücünün hem de yanındaki arkadaşının emniyet kemerlerinin, aracın uyarı vermesini engellemek için, amacı dışında, sadece koltuğu saracak şekilde takılı olduğu belirlendi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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