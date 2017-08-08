Kiraz'da 2300 metre parke taşı döşeniyor

Kiraz Belediyesi ile Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla Kiraz'ın ana caddeleri yenileniyor. Yol çalışması için ilk kazma Sabit Arlı Caddesi'ne vuruldu. Geçtiğimiz hafta Karayolları 2. Bölge Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nun Kiraz'a gelerek Belediye Başkanı Saliha Özçınar'la görüşmesinin ardından Kiraz'daki ana caddelerde yenileme çalışmaları başladı

Kiraz merkezinden geçen ve Karayolları sorumluluğunda olan Sabit Arlı Caddesi'nde asfaltın sökümü için yol trafiğe kapatıldı. Kiraz'ın ana arterleri 2,3 kilometrelik kilit taş ile kaplanacak. Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, 'İlçe merkezinde uzunca bir süre hiç yapılmayan ve Kiraz merkezden geçen yol çalışmasını Karayolları ile yapılan görüşmeler karşılığında ortaklaşa yapma kararı aldık' dedi.



Kilit parke taşı döşenecek



Başkan Özçınar, yolun yapım çalışmalarına başlandığını belirterek, 'Kiraz ilçe jandarma komutanlığının önünden başlayan ve diğer çıkışı hastane girişi arası 2300 metrelik alanda kilit parke taşı döşeme çalışması yapılacak. 10 metre yol içi ve kenarda bulunan 2,5 metrelik kaldırımları ile birlikte 23 bin metrekare alana kilit parke taşı döşemesi yapılacak. Bu çalışmamızı en kısa sürede vatandaşlarımızı mağdur etmeden bitirmeye çalışacağız. Kilit parke taşı döşeme çalışması bittiğinde ilçe merkezimizin çevresi değişerek daha güzel bir görünüme kavuşturmuş olacağız' dedi.





