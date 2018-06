Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 18 yıl hapis

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, B.Y. (17) isimli kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan S.Y. (37), 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan indirim yapılmadan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kemalpaşa'da yaşayan S.Y. ile eşi B.Y., 2017 yılının Aralık ayında kızları B.Y.'nin okul çıkışı eve dönmemesi üzerine jandarmaya giderek, kayıp başvurusunda bulundu. B.Y., 1 gün sonra ekipler tarafından bulunup jandarmaya götürüldü. İfadesi alınan B.Y.'nin, babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve artık dayanamadığı için evden kaçtığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldı. Jandarmada pedagog eşliğinde ifade veren B.Y., ilk olarak 2016 yılında Ürkmez sahilinde denize girdiklerinde babasının kendisine sarıldığını, o anda fark etmediğini, 10 gün sonra evde tekrar istismarda bulununca, denizde de taciz edildiğini anladığını belirtti. İfadesinde babasının, kendisine telefondan zorla videolar izlettiğini söyleyen B.Y., 1 yıl boyunca 5- 6 kez istismarda bulunduğunu, bu olayların kendi rızası dışında olduğunu anlattı.



B.Y.'nin ifadesinin ardından sorguya alınan baba S.Y. ise kızının sürekli evden kaçtığını ve kendisine iftira attığını öne sürdü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan S.Y. hakkında, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan S.Y., ilk duruşmada tutuklandı.



İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık S.Y., genç kızın annesi B.Y., Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili avukat Müjgan Bilgen Özen ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık S.Y., suçlamayı kabul etmeyerek, "Gerçek olmayan suç hakkında savunma yapmayacağım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.



Genç kızın annesi B.Y.’nin avukatı ise sanığın indirim uygulanmadan cezalandırılmasını isteyip, "Sanık avukatının sunduğu belgeleri kabul etmiyoruz. Sanığın giydiği takım elbise nedeniyle indirim yapılmamasını, aksine en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Duruşmaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı Müjgan Bilgen Özen de sanığa en üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Duruşma savcısı ise daha önce verdiği mütalaayı tekrarlayarak, sanığın 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan S.K.’ye önce 10 yıl hapis cezası verdi. Babası olduğu için ceza, yarı oranında artırılarak 15 yıla, suçun birden fazla işlenmiş olmasından dolayı da 18 yıla çıkarıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık S.K.'nin 18 yıllık cezasında indirim yapılmadı.