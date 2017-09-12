Kocaoğlu: Başka belediyelere 15 günde verilen izin, bizde yılları buluyor!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın Seferihisar’da düzenlediği yaz kampında, mühendis adayı gençlerin sorularını yanıtladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, TMMOB’a bağlı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın İzmir Seferihisar ilçesinde gerçekleştirdiği 16. Yaz Eğitim Kampı’nda harita mühendisliği öğrencileri ile buluştu. HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş’ın moderatörlüğünde düzenlenen “Kentsel değerler ve kent yönetimi” konulu panelde konuşmacı olan İzmir Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonraki süreci, projelerini ve çalışma prensiplerini anlattı. Farklı illerin üniversitelerinde okuyan harita mühendisliği öğrencileri, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın yöneticileri ile Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu panelde Başkan Kocaoğlu, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını tek tek yanıtladı.



En güzel cevabı İzmirliler verdi

Tırmalaya tırmalaya….

Başkan Kocaoğlu, Selçuk’taki İZBAN töreni ile 9 Eylül’de yaşananların sorulması üzerine, “Bu konu basında ve sosyal medyada yeteri kadar yer aldı. Ben olaydan sonra bir basın bülteni ile konuyu açıkladım. Burada bu konuya girersek siyasete girmiş oluruz. Sadece şu kadarını söyleyeyim: İzmirliler, 9 Eylül programlarına coşkulu katılımlarıyla en güzel cevabı verdi” diye konuştu.Muhalefet partisinin belediye başkanı olarak görev yapmanın sıkıntılarının neler olduğu yönündeki bir soruya da yanıt veren Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:“İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aziz Kocaoğlu'nun başkanlık yaptığı 13,5 yıl içinde, belediyenin yaptığı ve belediyenin görevleri içerisinde sayılabilecek hiçbir projeye bir kuruş destek almamıştır. İzmir vilayetinin merkezi hükümetten aldığı bedel, 2016 yılında 13.5 milyardır. Bu miktar, bir ilin alması gereken zorunlu harcamalar için verilmiş bir bedeldir. Ama belediye bir kuruş destek almamıştır. Bir tramvay projesi yapıyoruz. Onay için önce Alt Yapılar Genel Müdürlüğü’ne, sonra Yüksek Planlama Kurulu’na, Hazine’ye gidiyorsunuz. Bu incelemeler başka belediyelerde bir haftada, 15 günde biterken, bizimki 2.5 yıl sürdü. Ben göreve başladığım günden itibaren merkezi hükümetten sadece imza istedim; izin istedim. Ama çaresizlik, sıkışmışlık bizi daha fazla motive ediyor. Tırmalaya tırmalaya, çabalaya çabalaya, önünde başka seçenek olmadığı için koşarak ilerlemeye çalışıyorsun. Hiç düz yolda koştuğumuzu bilmem; biz hep engelli koşuyoruz. Engelleri aştıkça yolumuza devam ediyoruz.”