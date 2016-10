İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun (İEKKK) 62. toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kentin kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslek odalarının başkanları katıldı. Kentin öne çıkan gündem maddelerinin tartışıldığı toplantıda, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kültürpark Projesi masaya yatırıldı. Yeni projeyle Kültürpark’ın kimliğini koruyarak daha çok kullanılan bir cazibe merkezi haline getireceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Kültürpark, kurulduğu 1936 yılından bu yana iki fonksiyonlu işlem gördü. Bu fonksiyonlardan biri kültür ve sanat, diğeri ise İzmir’in en önemli markalarından olan İzmir Enternasy onal Fuarı’dır. Orayı, hepimiz Kültürpark olarak biliriz ama Basmane’deki Cumhuriyet kapısında İEF yazar” dedi.



İzmir Enternasyonal Fuarı’nın Kültürpark’ta yapılmak zorunda olduğunu kaydeden Başkan Kocaoğlu, “İEF’nin konsepti, Gaziemir’de yeni yaptığımız Fuar İzmir’e uygun değildir. Halkla beraber, kültürün ve sanatın iç içe olduğu bir alanda yapılması gerekmekte. Bu sene Enternasyonal Fuarımız inovasyon temasıyla yola çıktı ve büyük başarı sağladı. Yıllardır Fuar’a uğramayanlar bile ziyaret etti. Gelecek seneye ise daha iyi olmak için çalışmalarımızı başlattık. Sponsorluk için yarış şimdiden başladı. Güçlü bir devletle de partner ülke konusunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İEF’yi hak ettiği yere getirme hedefimizde hem maddi hem manevi çalışmalarımızı sürdürerek devam edeceğiz” şeklinde konuştu.







Bilgi kirliliği var



Sosyal medyada Kültürpark Projesi için bilgi kirliliği olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, herkesin eleştirisine, düşüncesine saygı duyduklarını ifade ederek şöyle devam etti:



“İsmet İnönü Kültür Merkezi’nin binası, her sene bakım yapılmasına rağmen son derece yıpranmış. Artık toparlanamıyor diyebiliriz. Atlas Pavyonu da aynı şekilde çok yıpranmış. Holler ise çok büyük yer kaplıyor. Eğer Kültürpark’a yakışmayacak bir laf aranıyorsa, bugünkü hollerdir. Ama bunu, Ahmet Piriştina döneminde yapılan bu yapıyı eleştirmek için söylemiyorum. O dönemde holler yapılmasaydı, bugün İzmir’de ne Enternasyonel Fuar’dan ne de fuarcılıktan bahsedebilirdik. İEF bu kadar gelişmezdi ve İzmir fuarcılığı bitmiş olacaktı. O günlerde çarçabuk karar verilip yapılmış holler, 12- 13 senedir İzmir fuarcılığını korumuş, kollanmış ve geliştirmiştir. 30-35 bin metrekare civarındaki bu binaları yıkıp yerine 11 bin metrekareyi bulan, yani bugünkü hollerin yarısı kadar bir alanı kapsayan bir mek an yapmak istiyoruz. Bu yeni mekan da, İzmir’in ihtiyacı olan kültür sanat alanlarının, sergi alanlarının, fuar alanlarının barındırılacağı bir alan olacak.”





Satan, yıkan tarafta değil, yapan taraftayız



Kültürpark’ta 1990’lı yılındaki bina oranının yüzde 26, yeşil alanın yüzde 26, sert zemin oranının ise yüzde 44 olduğunu hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Biz şimdi yeşil alan oranını yüzde 56’ya çıkarıp bina oranı yüzde 7’ye, sert zemin oranı da yüzde 27’ya indirmek istiyoruz. Farklı şeyleri tartışmanın, farklı şeyleri birbirleriyle kıyaslamanın ve ‘Belediye Başkanı Kültürpark’ı başka türlü değerlendirecek’ gibi noktalara getirmenin kimseye hiç bir yararı yoktur. Kente de, ülkeye de yararı yoktur. Çok iyi niyetler içerisinde böyle bir kampanyaya girdik. Biz satan, yıkan tarafta değil, yapan taraftayız” şeklinde konuştu.



Yeni projeyle Kültürpark’ta hiçbir ağacın kesilmeyeceğini de vurgulayan Büşükşehir Belediye Başkanı, “Hastalıklı ağaçlar Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından sağlıklı bir yapıya büründürülecek ve ağaçların bakımını da fakülte üstlenecek. Kültürpark’taki tüm bitkiler ve ağaçlar, Ege Üniversitesi’ne emanettir. Bu 15-20 yıla uzanan bir rehabilitasyon çalışmasıdır” dedi.



İtirazları anlayamıyoruz!



Toplantıda konuşan Ege Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya, sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak hazırlanan yeni Kültürpark Projesi’nin genç iş insanlarının önerdiğini bütün fikirleri ve eylemleri karşıladığını belirtti. Kaya şunları söyledi: “İşin ticaret tarafından bakacak olursak, şehir merkezinde fuar bittikten sonra dükkanların bir boşalma yaşadığı malum bir konu. Böyle bir mekanın, bir rekreasyon alanı, park bahçe olarak kalmasının şehir merkezine çok büyük fayda sağlayacağının garantisini verebilirim. Hiçbir ağaç kesilmeyecek, aksine pek çok ağaç dikilecek. Orada genel olarak kongre merkezlerinin otellere rakip olacağı gibi bir bakış açısı var. Bir turizmci olarak bunun yanlış bir tutum olduğunu söylüyorum. Bir bölgede ne kadar çok kong re merkezi varsa, turizmciler açısından o kadar çok gelir ve yarar sağlayıcı unsur olacak. Birçok amatör grubun, tiyatro gruplarının İsmet İnönü Sanat Merkezi’ni etkin bir biçimde kullandığını da biliyoruz. İzmir halkı kültür ve sanata meraklı bir halk ve bu açıdan yeni yapılacak bina hem tiyatro gruplarına hem de organizasyon yapmak isteyenlere enternasyonal anlamda bir alan sunuyor. Açıkçası ben itirazların ne olduğunu anlayamıyorum” dedi.





Daha çok yeşil, daha az bina



Ege Sanayiciler ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü ise Kültürpark'ın İzmir için çok önemli bir değer olduğunu ve onun geleceğiyle ilgili genel yaklaşımın da büyük önem taşıdığını söyleyerek şunları kaydetti:



“Biz Yönetim Kurulu olarak, Pakistan Pavyonu’nda kurulan bilgilendirme alanına ziyaret yaptık. Oradaki ortam, oradaki arkadaşların teknik bilgisi son derece profesyonelceydi. O bakımdan bir kez daha sizleri ve ekibinizi tebrik ediyorum. İzmir’in göz bebeği olan, herkesin üzerinde fikir yönetebileceği bir alan olan Kültürpark’ın yeni işlevleri üzerinde herkesin fikirlerine saygı duymak zorundayız. Vaat edilenden daha çok yeşil, daha az bina görülmekte. Hollerin yerine daha işlevsel bir yapı da olması bir diğer unsur. Fiziki gerçekleşmesinin bir an önce olmasını diliyoruz ancak işletmeye büyük bir özen, hassasiyet gösterilmesi gerekmekte.”





Projeyi çok beğendik



İzmir Sanayici ve İş Adamlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt da, Kültürpark’a gelen eleştirilere anlam veremediğini belirterek, “Biz İZSİAD olarak danışma ve yönetim kurulumuzla ziyarete gittik ve hakikatten projeyi çok beğendik. Yeşil alan çoğaltılıyor. Size ve ekibinize çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.