Kocaoğlu: Erkenden seçim havası, ülkeye zarar verir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ödemiş'te et entegre tesisinin açılışını yaptı. Kocaoğlu burada önemli açıklamalarda bulundu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 9 milyon TL yatırımla yapılan ve AB standartlarına uygun olan, modern, sağlıklı ve çevreye duyarlı et entegre tesisinin Ödemiş'te açılışını yaptı.



Burada bir konuşma yapan Kocaoğlu, seçimlere daha 2 yıl varken, seçim havasına girildiğini söyledi. Seçimlere bu kadar zaman varken seçim havasına girmenin ekonomiye, insana zarar verdiğini belirten Kocaoğlu, sakinleşmemiz, işimize gücümüze bakmamız gerektiğini söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılı Mart ayında 6360 sayılı kanun kapsamında Ödemiş Belediyesi'nden devraldığı mezbahayı, son teknoloji ile donatarak Avrupa Birliği standartlarında et entegre tesisine dönüştürdü. Tesis, son teknoloji makine ve ekipmanla donatılırken, karkasa el temasını ortadan kaldıran sistem oluşturuldu. Kesim salonunda bulunan ve standartları karşılamayacak şekilde yapılan kesim hattı sökülerek yenisi monte edildi. Kesimden karkasın tartışılına kadar her işlemin kamerayla izlenebildiği Ödemiş Et Entegre Tesisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun katıldığı törenle açıldı. Törene CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Çiğli Belediye Başkan Hasan Arslan, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, Beydağ Belediye Başkanı Vasfi Şentürk, meslek odalarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.





Yaklaşık 9 milyon liraya mal olan Et Entegre Tesisi’nin açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Avrupa Birliği standartlarında böyle bir yatırımı Ödemiş'e kazandırmanın mutluluğunu yaşadıkları belirtti. Tesisin yapım öyküsünü de hatırlatan Bakan Kocaoğlu, "Ödemiş eski Belediye Başkanı Bekir Keskin bize müracaat etmiş, Ödemiş Mezbahası ile garaj ve sebze hali için destek istemişti. Biz de destek olacağımızı belirttik. Ancak araya seçim girdi. İhaledeki tahsisatın yetmemesi, ihalenin tasfiye edilmesi, kamulaştırma problemi gibi hiç kimsenin elinde olmayan ve hiç kimsenin de anında çözemeyeceği problemlerle karşı karşıya kaldığımız için bu tesis bugüne nasip oldu. Yoksa ne kaynak ne de başka açıdan hiçbir problemimiz yoktur. Bunun da Küçük Menderesliler tarafından böyle bilinmesinde fayda vardır. Büyükşehir Belediyeleri, ilçe belediyeler, kaymakamlıklarımız, kamu kurumlarımız yasal kurallara göre para harcar. Bunlar gerçekleştiği an, hizmet problem olmadan devam eder" diye konuştu.





Önemli bir yatırım

Seçim havası zarar verir

Ödemiş’ten Büyükşehir'e teşekkür

11 soğuk hava deposu var

Hinterlandı geniş bir tesis

Tesisin sadece Ödemiş değil bölgenin de kesim ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Başkan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Ödemiş sadece İzmir'in değil, bölgemizin havyan pazarı hüviyetinde. Ege Bölgesi'nin yakın çevresinden buraya hayvan satmaya, hayvan almaya gelen üreticiler var. Bu yüzden Ödemiş Et Entegre Tesisi'nin önemli bir yatırım olduğunu inanıyorum. Kırsalı kalkındırmak, hayvan ve tarım üretimini artırmak en önemli görevlerimizden biri. Biz de bunun için çalışıyoruz".Konuşmasında seçimlere 2 yıl kala “seçim havasına” girilmesinin tehlikesine de dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, "Daha yerel seçime 1.5, genel seçime de 2 yıl var. Ama bakıyorum, 2 aydır seçim havasına girenler var. Seçimlere bu kadar süre varken böyle bir tavır içine girmek, iktidarı da, muhalefeti de, herkesi yıpratır. Hiçbir babayiğit 2 sene seçim havasını götüremez. Hadi diyelim götürdü. Bunu ülkenin ekonomisi, insanı götüremez. Bizim mutlaka ve mutlaka sakinleşmemiz; işimize, gücümüze ekmeğimize, aşımıza, hizmetimize bakmamız gerekiyor. Erkenden seçim kampanyasına başlamanın, erkenden seçim konuşmalarının İzmir'e ve memleketimize zarar vereceği kanaatindeyim. O yüzden kimseye cevap vermeyeceğim" dedi.Başkan Kocaoğlu, her tören konuşmasının sonunda olduğugibi yine birlik ve beraberlik mesajı verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı konuşmasını, "Biz birbirimize kenetleneceğiz. Bu memleket, bu güzel ülke bizim. Biz birlik, beraberlik içinde olacağız. Eğer bu ülke kavga verecekse; birliğin, beraberliğin, dayanışmanın kavgasını verecek. Kilitlenecek, güçlenecek ve dışarıya karşı dimdik duracak. Başka çıkış yolumuz yok" sözleriyle tamamladı.Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, atıl durumda bulunan Ödemiş mezbahasını ciddi bir harcama ve emekle ilçeye kısa sürede kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ateşoğlu, "Bununla ne kadar övünsek azdır. 3 yıldır Ödemiş'te çalışıyorum. İyi olmayan şartlarda çalışan bir mezbahaydı. Tarım Bakanlığı'nın yaptığı tespit sonucunda kapatılması gerekiyordu. Sağlıklı şartlarda et kesimi yapılmıyordu. Bu havza bir müddet mezbahasız yaşadı. Çiftçimiz, üreticimiz bunun sıkıntısını yaşadı. Büyükşehir'in ilçemize yaptığı tesislerin mutluluğunu paylaşıyorum" dedi.Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise Küçük Menderes bölgesinin böyle bir tesise ciddi ihtiyacı olduğunu belirterek, "Mezbahamız 1950'li yıllardan kalmaydı. Bu modern tesisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemişliler'e, Küçük Menderes Havzası'na bir katkısı olarak görüyoruz. Son derece çağdaş, iyi donanımlı, Avrupa Birliği standartlarında bir mezbahaya kavuştuk. Küçük Menderes'te bulunun 400 bin üzerindeki büyükbaş hayvanın en önemli hareket noktalarından birisiyiz. Üreticilerimizin kesim ihtiyaçlarının gerçekleşmesi için böyle bir tesis gerekliydi. Büyükşehir Belediyesi son derece uygun şartlarda sağlıklı bir tesisi Ödemiş'e kavuşturdu" diye konuştu.Otomatik hat ile saatte 30 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olan Ödemiş Mezbahası’nda, aynı zamanda 720 büyükbaş ve 1200 küçükbaş hayvanın karkası da soğutabiliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden günlük 300 büyükbaş ve 700 küçükbaş kesimi için onay belgesi alınan mezbahada, 2300 metreküp hacimlik 11 adet soğuk hava odası bulunuyor ve 180 ton hayvan karkası soğutulup depolanabiliyor. Kesimi yapılan hayvanlara ait karkaslar tartıldığı ana kadar tesisteki her aşama kamerayla izlenebiliyor. İnsan tüketimine uygun olmayan hayvanlara ait et ve sakatatlar, hastalığın bulaşma riskine ortadan kaldırmak, toprağa da geçmesini önlemek amacıyla çevre hassasiyetine uygun bir şekilde aynı tesis içindeki atık yakma fırınında imha ediliyor. İmha fırınından çıkan emisyon gazının standartları sağlaması amacıyla CE standartlarında imha fırını kullanılıyor.Planlamasını İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ödemiş Belediyesi’nin yaptığı tesis, sadece Ödemiş ilçesinin değil bölgenin de ihtiyacının karşılayacak. Tire, Kiraz, Bayındır ve Beydağ gibi çevre ilçelerden getirilerek kesilen hayvanlara ait karkaslar buradan ilçe ve il dışına nakledilebiliyor. Ödemiş Et Entegre Tesisi, kaçak kesimlerin önüne geçilmesi ve halka güvenilir gıda sunulması için büyük önem taşıyor.