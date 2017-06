Kocaoğlu: İzmir, en çok yaşanmak istenen kent oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ramazan Bayramı kutlamasında önemli mesajlar verdi: "İzmir, Türkiye’nin en çok dikkat ettiği, en çok takip ettiği, en çok yaşamak istediği bir kent haline geldi. Bunu birlikte başardık. Biz inandık, biz tasarruf ettik, biz doğru bir finans politikası izledik. Yol gösterici eleştirileri dikkate alıp daha fazla çalışacağız. Siyasi çıkar amaçlı eleştiriler karşısında ise dik duruşumuzu sürdüreceğiz."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Belediye personeli ile bayramlaşma töreninde buluştu. Tüm çalışanlara mutlu ve sağlıklı bir bayram dileyen Başkan Aziz Kocaoğlu, kentin her bölgesinde yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirterek katkı ve emeklerinden dolayı personeline teşekkür etti. Bayramlaşma töreninde önemli mesajlar da veren Başkan Kocaoğlu, yol gösterici eleştirileri bugüne kadar olduğu gibi dikkate alıp daha fazla çalışacaklarını, siyasi çıkar amaçlı eleştiriler karşısında ise dik duruşlarını sürdüreceklerini söyledi.



En çok yaşamak istenen kent İzmir

İzmirliye dayatamazsınız

150 yılı 15 yıla sığdırdık

Hayal peşinde koşmadan..

Bu bayramdan kardeşlik çıksın

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 13 yıldır İzmirlilere layık olma çabasıyla, kentte en çok yatırım yapılan ve en çok istihdam yaratılan bir sürecin yaşandığını belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, "Kentin kalkınması için, kentlinin kalkınması için, İzmir’i ayağa kaldırmak üzere her alanda çalışmalar yapıyoruz. Yapmayı düşündüğümüz bir çok projeyi hayata geçirdik ve İzmir çok önemli bir mesafe kaydetti. Kentin üzerindeki yorgunluğu silkeleyip attık. İzmir, Türkiye’nin en çok dikkat ettiği, en çok takip ettiği, en çok yaşamak istediği bir kent haline geldi. Bunu birlikte başardık. Burada çok mütevazi olmaya gerek yok. Bu işin lokomotifi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizdir. Biz inandık, biz tasarruf ettik, biz doğru bir finans politikası izledik. Belediyemizi Türkiye’nin en güçlü devlet kurumlarının başına çektik. Bugün herkes İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ülkede ve dünyadaki itibarından, gücünden, yönetim anlayışından bahsediyor. İzmir modeli diye nitelendirdiğimiz yerelde kalkınma stratejilerimizden bahsediyor. Ne mutlu bize. Kim olursa olsun, nerden gelirse gelsin, etnik kökeni ne olursa olsun, 4 milyon 250 bin İzmirli hemşerimizle çok büyük güven bağı kurduk. Birbirimize güveniyoruz, inanıyoruz, birlikte hareket ediyoruz ve bunun sonucunda da başarı geliyor" diye konuştu.İzmir'de yaşam standardının her geçen gün yükseldiğine ve İzmirlinin yaşam felsefesinden, bildiği doğrulardan taviz vermediğine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:"Her kenti belirli konuşmalarla belli yerlere sürükleyebilirsiniz. Eylemi, icraatı bir kenara bırakarak, oradaki insanları bazı sözlerle peşinize takabilirsiniz ama İzmirliyi götüremezsiniz. İzmirliye bir şeyi dayatamazsınız. İzmirli önce sizinle güven bağını kuracak. İzmirli size inanacak. İzmirli sizinle yürüyebileceğini, o yolculukla zarar görmeyeceğini, tam tersi sorunlarının çözüleceğini bilecek."İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 11 km. olarak devraldıkları metroyu bugün çalışır halde 138 km'ye çıkardıklarını hatırlatarak, "Tramvay hattımıza yıl sonunda 13 km. daha ilave oluyor. İZBAN’da 26 km.’lik Selçuk hattını da bitirdiğimizde, 2017 bitiminde toplam 186 km.'ye ulaşacağız. 20 km uzunluğundaki Narlıdere ve Buca metrolarının bu yıl içerisinde ihalesine çıkıp temelini atacağız. Onlar da eklenince, 206 km'ye ulaşıyoruz. Şimdi merkezi hükümeti bekliyoruz, Aliağa ve Bergama için. Bergama'yı da dahil ettiğimizde, İZBAN hattını 52 km. daha uzatmış olacağız. Bu toplamda 258 km ediyor. 2019 yılında biteni-bitmeyeni, kazması vurulmuş 250 km den fazla bir raylı sistem ağına kavuşacağız. Ulaşımda zamanı iyi kullanıp konforu öne çıkarmak için, dünyanın 100-150 sene önce başladığı ve 150 senede gerçekleştirdiği metro ağını biz 15 yıla sığdırıyoruz. Metro ağımız giderek saçaklanacak, giderek büyüyecek ve gelişecek" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu günümüzde kentlerin ön plana çıkabilmek için sadece sanayileşme alanında değil, çevre ve kültür sanat yatırımlarıyla kendini geliştirmesi gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:"2004 yılında başlayıp 2005 yılında bitirdiğimiz stratejik planda tespitimiz şudur; İzmir çeşitlendirilmiş sanayisiyle gelişecek ve OSB yönüyle gelişecek. Arıtması, denetimi, üretimi kontrol edilebilecek; tarımı hızlı bir biçimde iyi tarım ve organik tarım uygulamalarıyla gelişecek. Ama İzmir'in kalkınmasını sıçrama noktasına getirebilecek iki sektör var: Hizmet ve turizm sektörleri.. Tabi kültür ve sanatla desteklenmek şartıyla. Bir tane örnek vermek istiyorum. Kış mevsiminde İstanbul'daki otellerin doluluk oranı yüzde 35-40 civarında. İzmir’de otellerin doluluk oranı yüzde 80 civarında, yani iki kattır. Bu fark bir belediyenin kolları sıvayıp, yasal hiçbir görevi olmamasına rağmen, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 'burada fuarlar kurun, sergiler açın' talimatını yerine getirmek için Gaziemir’deki kompleksi tek başına kurmasından kaynaklanıyor. Fuar İzmir, İzmir’de doluluk oranını yüzde 35-40’lardan yüzde 80’e çekmiştir. Hem de kış mevsiminde, yani ölü sezonda. Hayal peşinde koşmadan, hayal ederek ama hayallerimizi gerçekleştirebilecek boyutta tutarak kenti ileriye taşıyacağız."5-6 senedir her konuşmasında ülkenin birliğinden ve beraberliğinden bahsettiğini belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:“Ülkenin içerisinde bulunduğu durum, çeşitli terör odakları, komşularımızdaki sorunlar ve iç savaşlar, bizim her zamankinden daha çok birbirimizi desteklememizi ve mücadele etmemizi gerektiriyor. Birbirimizi zor günlerde eleştirmeye, kusur aramaya, farklılıklar üzerinden konuşmaya hiç ama hiç gerek yok. Farklılıklarımız bizim zenginliğiniz. Biz Anadolu köprüsündeyiz. Dünyanın medeniyeti buradan gelmiş geçmiş, hepsi bir iz bırakmış ve biz hepsinin birleşmesinden hepsinin özelliklerini taşıyarak gelen ulusuz. Biz sabrı ve yardımlaşmayı sürdürdüğümüz müddetçe yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Bu milletin bir ferdi olmak, Anadolu insanının değerlerini taşımak ve devlete olan inancımızı, güvencemizi, saygımızı sürdürmek zorundayız. Hiçbir ulus, devletini bizim baktığımız nazardan değerlendirmez. Biz devlete ayrı bakarız. Devlet bizim mal ve can güvencemizdir. Devlet bizim babamızdır; bizi koruyacaktır. Güçlü bir orduyla bağımsızlığımızı sürdüreceğimize inanırız. Ulu Önderimizin kurduğu hukuk devletinde, demokraside, cumhuriyette biz çok büyük mesafeler aldık. Bugün de, yarın da bütün bu yaşadığımız süreçteki sıkıntıları aşıp hedefe doğru yürümek durumundayız, zorundayız. Başka da çaremiz yok. Bu bayramdan kardeşlik çıksın, düşmanlık çıkmasın. Bu bayramdan savaş çıkmasın. barış çıksın.”