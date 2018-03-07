Kocaoğlu kadınlara seslendi: Birlikte yürümeliyiz

Yerel yönetimlerde kadın siyasetçilerin sayısını artırmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçenin kadın meclis üyelerini bir araya getirdi. Başkan Aziz Kocaoğlu, “Toplumun yaşam kalitesini artırmak için kadın-erkek birlikte yürümeliyiz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda bu kez ‘Yerel Siyasette Kadın’ın rolü tartışıldı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştirilen panelin dinleyicileri arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve 30 ilçenin kadın meclis üyeleri vardı.



Moderatörlüğünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Pınar Uslu’nun üstlendiği panelde Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayşegül Yaraman ve Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Füsun Çoban Döşkaya konuşmacı olarak yer aldı.





Kadınlar güçleriyle bizi ayakta tutar



Panelin açılışında söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, son günlerde kadın şiddeti ve çocuk istismarının büyüyüp çoğaldığını dile getirerek, “Her gün gazetelerde kadına yönelik şiddet haberlerini gördüğümüzde üzülüyoruz. Bu durumu düzeltmemiz, kendimize dönüp bakmamız gerek. Çünkü zorda kaldığımız durumlarda kadınlar bizleri güçleriyle, inançlarıyla ayakta tutar. Toplumun yaşam kalitesini, gelir düzeyini artırmak için kadın-erkek el ele vererek aynı yolda yürümemiz gerek” dedi.





İzmir’de ‘kadın’ farklı



Kadınların mücadelesinin son yüzyıl içerisinde farklı yönlere savrulduğunu ve siyasette yeni bir başlık açtıklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Pınar Uslu, “Kadın mücadelesinin içerisinde bugüne kadar can veren tüm kadın arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Yerel siyasette kadın meclis üyeleri olarak gelecek nesillere nasıl bir miras bırakabiliriz, bu panelde bunu irdeleyeceğiz. İzmir, kadına çok farklı bakıyor. İzmir, kadınlarına verilen değer yüzünden çok özel bir kent” şeklinde konuştu.





Birbirimizi tamamladığımız sürece varız



Kadın erkeklerin ayrışarak değil bir arada olması gerektiğinin altını önemle çizen Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayşegül Yaraman, “Ortak cinsiyetçilik sorunu sadece Türkiye’ye sadece Adalet ve Kalkınma Partisi’ne, sadece Cumhuriyet Partisi’ne mahsus değil. Kadınların siyasal hakları bir bağış değil, kadın ve erkeğin vermiş olduğu ortak mücadelenin sonucudur. Her alanda birbirimizi tamamladığımız sürece varız” şeklinde konuştu.





Yerel siyasetin kadına bakışı önemli



Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Füsun Çoban Döşkaya ise “Belediyelerde eğer hizmet düzgün verilmezse kadının yükü artar. Yerel siyasetin kadına bakışı çok önemlidir. Var olan politik düzen dışında bağımsız olarak seçilebilmek neredeyse imkansız. Siyasi partilerin aday listelerini belirlemedeki ölçütleri, demokratikliği sağlayabilmek açısından da oldukça sorunlu. Çünkü adayları genelde üst yönetimler belirliyor. Ne yazık ki kadınlar da o üst yönetimlerde yok” dedi.