Kocaoğlu: Koltuğun bırakılabileceğini göstermem...

Kemalpaşa'yı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, vatandaşların "Bir dönem daha kalın" taleplerine "Koltuğun bırakılabileceğini göstermem, 5 yıl daha Başkanlık yapmamdan çok daha hayırlıdır" cevabını verdi. Başkan Kocaoğlu,"Benden sonra gelecek belediye başkanı, elbette benim yaptığım işlerle kıyaslanacak. Gelen beni geçmek zorunda. Eğer bunu yapamazsa, zaten millet ilk seçimde el sallar" diye konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kemalpaşa’ya yaptığı program kapsamında Hamzababa, Sarıçalı, Halilbeyli, Yeşilyurt, Sinancılar, Sarılar ve Yiğitler köyleri ile ilçe merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. 15 yıllık görev süresi boyunca verdikleri destek için Kemalpaşalılar'a teşekkür eden Başkan Kocaoğlu, gittiği her yerde karşısına çıkan "Bir dönem daha kalın" talebine çok anlamlı bir cümleyle cevap verdi: "Koltuğun bırakılabileceğini göstermem, 5 yıl daha Başkanlık yapmamdan çok daha hayırlıdır. Bu koltuk kimsenin malı değil!"

Yaramaz adamla işim olmaz

Hem Kemalpaşa hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda kafalarda oluşan soru işaretlerini gidermeye çalışan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Kemalpaşa’ya Kemalpaşa’nın, İzmir'e de İzmir'in derdini bilen, düzgün arkadaşları aday yapmamız lazım. Namuslu adamın peşinden ölene kadar giderim ama yaramaz adamla işim olmaz. Biz yokuz ama önemli olan gelen arkadaşın açtığımız yolda devam etmesidir. Yaptığımız stratejik planlar, yerimize kim gelirse gelsin, önünü açacak. Türkiye’de yerelden kalkınmayla bir ilki gerçekleştirdik. Bu herkese örnek olsun istiyoruz. Benden sonra gelecek belediye başkanı, elbette benim yaptığım işlerle kıyaslanacak, Gelen beni geçmek zorunda. Eğer bunu yapama zsa, zaten millet ilk seçimde el sallar” şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kemalpaşa programı sırasında, oğlu Hasan Türkmen'i trafik kazasında kaybeden Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen'e başsağlığı ziyaretinde bulundu. Başkan Kocaoğlu ayrıca, geçirdiği hastalık nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen Sarılar Köyü’nün eski muhtarı Mustafa Kurt’u da ziyaret ederek "geçmiş olsun" dedi.