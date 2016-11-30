Kocaoğlu, küresel ısınmaya karşı aldıkları önlemleri anlattı

Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Küresel Isınma Kurultayı’nda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Biz tehlikenin farkındayız ve üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz ama küresel ısınma sadece bir belediyenin ya da ülkenin çalışmalarıyla önlem alınarak yok edilebilecek bir sorun değil. Tüm dünyanın hep birlikte çalışarak bu meseleyi yok etmesi gerek” dedi

Küresel Isınma Kurultayı, 8.kez İzmir Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından düzenlendi. İzmir’de ilk kez gerçekleştirilen kurultayda gündem konusu enerji dönüşümü ve iklim değişikliği oldu. “Enerjiyi verimli kullan, geleceğe yön ver” temasıyla gerçekleşen kurultaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. 3 oturumda gerçekleşen kurultayın açılış konuşmasını yapan Başkan Kocaoğlu, “Tehlikenin farkında mıyız bütün mesele bu. Farkındaysak, biz ne yapıyoruz? Biz tehlikenin farkındayız ve üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bir şeyi bilmek, onu düzeltmeye çalışmak o konuyla ilgili enerjinizin yüksekliğiyle ilgilidir. Yani ne kadar inanıyorsanız o konuya, o kadar kaynak ayırıyorsunuzdur bu meseleye” dedi.





585 kilometre yağmur suyu kanalı



İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılında “İklim Değişikliğinin Kıyı Kentlerine Etkileri” konulu uluslararası su sempozyumu düzenlediğini hatırlatan Başkan Kocaoğlu, “İzmir’in coğrafi yapısını hepiniz biliyorsunuz. Konumundan dolayı İzmir bir çukurdur ve küresel ısınma bizi bu yüzden daha çok ilgilendiriyor. Küresel ısınmanın yağış rejimini bozuyor. Küresel ısınmaya karşı tarım ve su politikaları başta olmak üzere birçok tedbir alıyoruz. Yağmur suyu ve kanalizasyon suyunu ayrıştırmak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Daha önce böyle bir çalışma yoktu. İZSU’nun belli yatırımlarını gerçekleştirdikten sonra, bir numaralı proje olarak yağmur suyu hatlarını kanalizasyon hatlarından ayırmaya başladık. Bugüne kadar 355 kilometre yağmur suyu hattı yaptık. 90 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatımız sürüyor. 2017 yılında da 140 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeyeceğiz” şeklinde konuştu.





Karbon salınımını azaltmak için söz verdik



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında karbon salınımını yüzde 20 azaltmak için Avrupa Birliği Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne taraf olduğunu ifade eden Başkan Kocaoğlu, “Biz burada bir söz verdik. Bu sözleri yerine getirmek için de raylı sistem ağını genişletiyoruz. 130 kilometreye ulaşan raylı sistem ağımıza 50 kilometre daha ilave yapıyoruz. Bir kısmı bu sene, tamamı 2017 Eylül veya Ekim ayında bu devreye girecek. Dolayısıyla 180 kilometreye ulaşmış olacağız. Diğer raylı sistemlerimizle birlikte 2019 yılında 250 kilometre raylı sisteme kavuşacağız. Taahhütnamemizin büyük kısmı ulaşım ile ilgili. Çevreye zararı minimum olan yeni gemiler aldık. 20 elektrikli otobüs a ldık. Yenileri gelecek. BİSİM ise İzmir’in vazgeçilmezi oldu” dedi.





“İzmir Avrupa’yla kıyaslanabilecek durumda”



Küresel ısınmanın sadece bir belediyenin, ülkenin çalışmalarıyla önlem alınarak yok edilebilecek bir sorun olmadığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Tüm dünyanın hep birlikte çalışarak bu meseleyi yok etmesi gerek. En büyük üretici ülkeler bu sözleşmenin altına imzasını atmamıştır. Sorunun çözümü için dünyada farkındalık yaratmak ve bu konuyla ilgilenmek gerekir. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm uygulamalarında ranta değil, sağlıklı kent dokuları oluşturmaya önem veriyoruz. Türkiye’nin her tarafında imar değişiklikleri ile kamu arazileri rant uğruna hoyratça yapılaştırmaya açılıyor. Bunun doğru olmadığını biliyoruz, kendi sorumluluk alanımızda bu uygulamalara karşı yargıya başvuruyoruz ve kazanabilirsek kurtarabildiğimiz alanlar kamuda kalıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi son 12 yıldır çevre yatırımlarıyla yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da yarışabilecek ve Avrupa kentleriyle kıya slanabilecek bir duruma geldi”.



Kurultay’da söz alan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise, halkın çevre duyarlılığının ve çevre bilincinin geliştirilmesine dikkat çekti. Özellikle çocuklara yönelik projelerle kaynakların sınırsız olmadığını ve dikkatli kullanımını özendirmeye çalıştıklarını söyledi.



İzmir örnek



Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak ise son günlerde yoğun yağan yağışlarından iklim değişikliğinin bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Kurultayın amacının yerel yönetim, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının ilgisini çekmek olduğunu belirten Toprak, kurultay sonucunda açıklanacak sonuç bildirgesinin dikkate alınmasını isteyerek, “İzmir’i önemsiyoruz. İzmir’in bir sözü var. Biz de İzmir’in çevreye yaptığı yatırımlara ‘İzmir modeli’ dedik. Bu model çevreci, sürdürülebilir bir model ve diğer yerel yönetimlerin bu modeli örnek alması gerek” dedi. 3 oturumda gerçekleşen kurultayda “Enerji’de Dönüşüm ve İklim Değişikliğine Medyanın Bakışı”, “Enerji Dönüşüm ve İklim Değişikliğine Genel Bakış” ve &ldquo ;Sivil Toplum Örgütleri’nin Enerji ve İklim Değişikliği’ne Bakışı” konuları işlendi.