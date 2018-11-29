Kocaoğlu'ndan AK Partili üyelere: Onaylatın planları yapalım

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclisi 8’inci birleşimi Başkan Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşti. Mecliste, Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı mali bütçe ve performans programı görüşüldü. Başkan Kocaoğlu’nun 14 buçuk yıllık başkanlığı süresinde gerçekleştirdiği son bütçe görüşmelerinde gerginlik yaşandı

Süleyman Gülen- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yıl için önerilen 5 milyar 995 milyon liralık bütçesi, görüşüldü. Büyükşehir bütçesi 2018 yılına göre yüzde 10 oranında arttı. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinde 2 milyar 358 milyon TL'lik bölümü yatırımlara ayrıldı. 2019 yılında başlıca şu alanlarda yatırım yapılacak: Ulaşım yollarına asfalt kaplaması, bakım ve tadilatının yapılması, İzmir Hafif Raylı Sistem Projesi 4. Aşama (F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık) inşaatı, İzmir Opera Binası'nın yapımı, Homeros Bulvarı-Otogar bağlantı yolu çalışmaları, İzmir Tarih; İzmir Konak Kemeraltı ve Çevresi Yenileme Alanı Etap Proje ve Programları, Süt Kuzusu Projesi, mezarlıkların ve yeni gömü alanlarının düzenlenmesi, otopark yapılması, kıyı düzenlemeleri, fakir ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardım, İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi'ne ilave hatlar yapılması, tramvay hatları yapımı ve araç alımı işi, karayollarında üst ve alt geçit çalışmaları. Bütçe, AK Partili üyelerin ret oyuna karşılık, CHP ve MHP’li üyelerinin kabul oyları ile Meclis’ten geçti.

Kökoğuz konuştu, Aydoğan salonu terk etti

Toplantıda söz hakkı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz’un sert eleştirilerine zaman zaman mecliste gergin anlar yaşanırken, konuşmasının bazı bölümünde ise gülüşmeler yaşandı. Ayrıca Kökoğuz’un konuşması sırasında Büyükşehir Başkanvekili Sırrı Aydoğan, salonu terk etti.

‘’Palavra’da birinci olursunuz’’

Meclis’te Aziz Kocaoğlu’nun 2013’teki bir röportajından kesitler okuyan Kökoğuz, o zaman bahsedilen projelerin palavra olarak kaldığını söyledi. Kökoğuz "2019 Mali performans programı ve yatırım programı geçmiş yılların kopyası, 2015-2019 stratejik plana uygun değil. Ya stratejik planınızı revize etseydiniz yahut performans ve yatırım programınızı doğru yapsaydınız. Yapılmasını taahhüt ettiğiniz projeler, hayallerde palavra olarak kalmıştır. ‘Palavra şampiyonası düzenlense birinci olursunuz, kupayı siz alırsınız’ İzmir Körfezi’ndeki deniz ulaşımı, toplu taşıma içindeki payı minimum ölçekte yok denecek kadar azdır. Süratle bu durum değiştirilebilmeliydi, yeni deniz araçları gemileri, dünyaya en güzel en modern deniz aracı üreten Türk mühendis ve sanayisine yaptırılarak hizmete sunulmalıydı. Tarafınızdan, bir Belediye başkanı olarak söz verip, taahhüt ederek yıllarca yapmadığınız, bitiremediğiniz, proje ve yatırımlar hakkında eleştiri yaptığımızda, iki göz iki çeşme ağlayarak gözyaşları dökerek en başta hükümet olmak üzere 2. 3. şahıslara suç atarak, başarısızlığınızı saklamaya çalışıyorsunuz” dedi.

Kökoğuz’un körfez kokusuna ilişkin sözlerine Kocaoğlu, “Herkes insan, etten sinirden, kemikten yapılmış. Şu körfezin kokusu diyorsun, ben sana bir kayık alayım git neresi kokuyor, tespit et. Bunu söyleye söyleye Sayın Cumhurbaşkanına da söylettiniz” dedi.

10 yıllık dosyada eksikli olur mu?

Kocaoğlu AK Partili Kökoğuz'un sözlerine tepki göstererek "Kökoğuz ortamı gerecek bir konuşma yaptı. Herkes etten kemikten yaratılmış, herkes insan. Ben sana bir kayık alayım da körfezi gez bir. Bunu söyleye söyleye Cumhurbaşkanı’na da söylettiniz. 10 seneye yakın oldu kıyı planlarını tasdik ettirmeye çalışıyorum. Ben size geçen ne dedim? İktidar partisinin grubusunuz, vapur seferleri bilmem ne diyeceğinize onaylatın planları yapalım. Olmadı kardeşim! Aydın Bey ile Ankara’ya gittiğimizden bu yana hiçbir şey olmadı. AK Parti Grubu’ndan “dosya eksik sesleri” yükselince Başkan Kocaoğlu, ”On senelik Dosya eksik olmaz. Kardeşim, 31 Marta az kaldı kim aday olacaksa bundan sonra gelir anlatır. Otopark mafyasıyla ile yarışıyorsunuz dedin. Tarihi bölgeye Türkiye Cumhuriyet’i tarihinde İzmir kurulduğundan beri bizim gösterdiğimiz hassasiyeti, harcadığımız parayı bir Allah’ın kulu harcamadı ve düşünmedi bile. Bütün heyelan bölgelerini boşalttık TOKİ ile beraber yapacaktık, vazgeçtiler. Yüzde 100’ünü İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptı. Yere bakmamak için yaptık. Yere bakacak olan TOKİ’dir. Bende hem TOKİ’nin yaptığı anlaşma hem TOKİ’nin caydığı anlaşma var. Yüz altmış üç tane ev kamulaştırdık, 2 bin 971 ev kamulaştırdık, herkese konut verdik. Agora’da 35 milyon liralık kamulaştırma yaptık, bugün o kamulaştırmayı 350 milyon liraya yapamazsın. İzmir sınırları dahilindeki tüm kazıların finans bedelinin yüzde 85-90’ınını Büyükşehir Belediyesi ödemektedir. Her sene kazılar devam etsin diye 6 milyon lira ayırıyoruz. Kültür Bakanlığı’nın kazılara Türkiye genelinde ayırdığı para 6 milyon. Kıyı projesi de aynı şekilde liman ve vapur iskelesi ile ilgili olarak da yapılması, kentin sahilinin düzenlenmesi niye rahatsız ediyor ben anlamadım. Katı atık! Sağır sultan biliyor, 5 senedir bilirkişi değişmedi, değişince olumlu rapor verdi. İnşallah mahkeme de olumlu karar verir yaparız. Bu eleştirilecek bir şey değil” dedi.



Kocaoğlu’dan körfez ve kentsel dönüşüm çıkışı

Eleştirilere yanıt veren Kocaoğlu, “Körfezin nasıl kirlendiğini, birebir yaşamıştır. Ben 1968’de İzmir’e geldim. İnciraltı’nda denize girdim. Daha sonra ne hale geldiğini hepimiz biliyoruz. Yeterli mi değil, ne yapılması gerektiğine ise fazla zamanını almayacağım. Geçtiğimiz günlerde anlattım. Kentsel geldiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyun.... Bunun örneği yok. Uzundere ve Örnekköy’deki kentsel dönüşümünde Türkiye’de örneği yok. 5 bin 800 küsur adet kentsel dönüşüm yaptık diye Çevre ve şehircilik Bakanlığı açıklandığının bir tanesi kentsel dönüşüm değildir. Aynı alanda yoğunluk verilerek bina verilmesidir. Kentsel dönüşünden, sosyal donatılarla kent yaratmaktan bahsediyoruz. Heyelan bölgesini yılların 50 yıllık raporları var. Yeni bir jeoloji raporu var, oraya yüksek yapılar yapmak ve kamuyu bulaştırmak iller Bankası’nın yüzde 25 ortak etmek için bu mudur kentsel dönüşüm?” dedi.

Hakaretvari sözlerle İzmirli’yi yönlendiremezsiniz

Konuşmasına devam eden Kocaoğlu, “Son performans toplantımızdır. 14 buçuk belediye başkanlığı döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin meclis üyeleri arkadaşlarından memnun değilim. Manyelli, hakaretvari sözlerle İzmirliyi yönlendiremezsiniz. İyi sözde, kötü sözde Adamlık da şahsın kendisine aittir” dedi.