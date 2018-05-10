Kocaoğlu'ndan imar teklifi: Kaçak yapılaşmayı uydu ile tespit edin

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, her seçim döneminde gündeme gelen imar affına ilişkin dikkat çeken bir teklifte bulundu. Altyapısı hazırlanan bir milattan sonra çıkarılacak imar affının "son kez" yapılmasının gerekliliğini savunan Başkan Kocaoğlu, devletin kaçak yapılaşmayı uydu fotoğraflarıyla tesbit etmesini ve belediyelere yıkım zorunluluğu getirmesini istedi. Kocaoğlu, "Başka türlü bir imar affı, sağlıksız yapılaşmayı teşvikten başka bir işe yaramaz" dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Zirvesi"nde dönüşüm vizyonlarını ve projelerini anlattı. Türkiye'nin, nüfusunun yüzde 25'inin şehirlerde, yüzde 75'inin kırsalda yaşadığı 35 milyonluk bir ülkeyken, yüzde 80'i kentte yaşayan 81 milyonluk bir ülkeye dönüştüğünü dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, "Bunun sonucu çarpık kentleşme ve gecekondular oldu. O günün imkanlarıyla bu süreç, Anadolu insanının yardımlaşma ve sabır gibi iki temel özelliğiyle aşıldı ve bugünlere geldik. Bugün elimizde sosyal donatı alanları olmayan, depreme dayanaksız konutlardan oluşan kentler var" diye konuştu. Bu sorunun "kırmadan, dökmeden, uzlaşarak ve hiç kimsenin hak kay bına yol açmayacak bir yol ve yöntemle" halledilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Elimizde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 6306 sayılı Riskli Alanlar Yasası var. İki yasanın da olumlu ve olumsuz yanları var. Bu iki yasanın birleşmesi, ortaya çıkan problemleri girecektir" dedi.

Kimsenin burnunun kanatmadan..

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentsel dönüşümde katılımcılığı ön planda tuttuklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Planlamasını yaptığımız ve Bakanlar Kurulu'ndan onaylattığımız dönüşüm bölgelerinde yaşayan hemşerilerimizle kentsel dönüşüm yapacağız. Bunun için ofisler açıyoruz, mimar arkadaşlarımızı çalıştırıyoruz. Projeleri çiziyoruz. Yaptığımız hesaplardan dağıtımı yaptıktan sonra hiç kimse için 1 cm² bile taviz vermiyoruz. Bu işin katılımcı bir süreçle, usanmadan, bıkmadan, sabırla, kimsenin burnunu kanatmadan, herkesi memnun edecek şekilde yapılması gerektiğine inanıyorum. Depreme dayanaklı yapıları, kimseyi yerinden etmeyen bir yöntemle, sosyal donatı alanlarını da artırarak inşa etmek, yaşanacak kenti yaratmak ve bunun için yol yöntem üretmek... Bütün bunlar, belediye başkanlarının hedefi olmalı; yani kentte yaşayan insanların yaşam standardını artırmak.."

Bina yenilemek kentsel dönüşüm değil ki!

Depreme dayanaksız binaların 6306 sayılı yasaya dayanarak yenilenmesinin kentsel dönüşüm olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Başkan Kocaoğlu, "Bunun adı bina sağlıklaştırmak. Kentsel dönüşümü biz bir kara parçası üzerindeki sağlıksız binaların yolu, spor alanı, okulu, sağlık ocağı, camisi, kent ormanı, parkı olmayan bir bölgenin bu ihtiyaçlarının da karşılanacak şekilde yeniden planlanması olarak görüyoruz" dedi.

Hem müteahhitin hem de mal sahibinin hakkını koruyacak bir sistemi çalıştıran bir sihirli ele, bir uzlaşıya, bir iradeye ihtiyaç duyulduğunu da vurgulayan Başkan Kocaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu olmazsa, revize planlarla yapılan kentsel dönüşümün bir hak tecavüzüne, bir faciaya dönüşmesi kaçınılmaz. Adaleti kurallarla sağlamak durumundayız. Bizim yaptığımız, yüzde 100 uzlaşı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bizim yöntemimizin altını çizerek 'biz de böyle yapmalıyız' şeklinde görüş açıkladı. Biz burada organizasyon sağlıyoruz. Müteahhit ihaleye giriyor ve yapıyor. Tapu bizde. Müteahhit ile mal sahibi karşı karşıya gelmiyor. Her ikisi de bizi tanıyor. Bizim ise kentsel dönüşümde parayla işimiz yok."

Son kez imar affı

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde gündeme gelen "imar affı" konusunu da değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "İmar affı gereklidir. Çünkü kentler çok sıkışmıştır. İmar affı çıkarmak sistemi rahatlatır ama bir daha imar affı çıkarmamak için ne yapmak lazım? Teknolojinin, bilimin bu kadar geliştiği bu çağda, devlet kurumları uydudan hava fotoğraflarını çekebildiği, her şeyin anında tespit edilebildiği imkanlara sahip. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi çok birikimli bir devlet kurumunun hava fotoğraflarıyla planlarda yer almayan binaların tespiti mümkün. Çakıştırsın eski fotoğraflarla yenilerini.. Sonra bize desinler ki, 'Ey Başkan! Şu kadar ilave yapı var. Yıkmazsan sen sorumlusun!' Altyapısı hazırlanan bir milattan sonra, imar affının çıkarılması bir sonu& ccedil;tur. Onun dışındaki bir af ise sağlıksız yapılaşmayı teşvik etmekten başka bir işe yaramayacaktır" dedi.

Kentsel dönüşümün üretilen konutlar satılabildiği müddetçe devam edeceğinin altını çizen Başkan Aziz Kocaoğlu, "O arz talep süreyi belirleyecektir. Yoğunluk ne kadar düşük olursa yaşam kalitesi o kadar artacaktır" diye konuştu.

İzmirli müteahhitlere çağrı

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'de toplu konut ihalelerine giren müteahhit sayısının yok denecek kadar az olduğunu da vurgulayarak, "Herkes girsin diye ada ada ihaleye çıkıyoruz ama ona bile girmiyorlar. İnşaat sektörü İzmir'de varlığını sürdürecekse kentsel dönüşüme girmeden mesafe alamazlar. Kendi büyümeleri için bu zorunludur" dedi.

Deprem riskine dikkat

Çevre Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan ise Türkiye'de son 100 yılda 56 büyük deprem yaşandığını, bu depremlerde 100 bine yakın can kaybının yanı sıra 500 bin civarında binanın yıkıldığını dile getirdi. Göç olgusuyla birlikte kentlerdeki plansız yapılaşmanın da kentsel dönüşümü zorunlu hale getirdiğini belirten Varan, "Kentsel dönüşüm insan hayatını esas alan, depreme dayanıklı aynı zamanda sürdürülebilir şehir altyapısına hizmet sunacak şekilde gerçekleşmeli" diye konuştu. Selahattin Varan, Türkiye'deki 20 milyon konutun 7,5 milyonunun hemen dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak mutlaka vatandaşı memnun edecek, aidiyet duygusunu da koruyan bir planlama hayata geçirilmelidir. İzmir 1. bölge deprem bölgesinde ve aktif fay hatları olan bir ilimiz. Yılda ortalama 25 binanın d&ou ml;nüştürülmesi gerekiyor" diye konuştu.