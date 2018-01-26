Kocaoğlu'ndan Zeytin Dalı açıklaması: Operasyonu destekliyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine karşı başlatılan “Zeytin Dalı Harekâtı”na bir destek de İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'ndan geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye'nin kendi güvenliği için yaptığı bu operasyonun desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Harekatta şehit olan vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2009 yılında, kentin ekonomik gelişmesinde belirleyici rol oynayan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu 76. kez toplandı.



2018 yılının ilk toplantısını, yeni dönemin toplantı yönetici olarak seçilen Selami Özpoyraz açtı. Özpoyraz, Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki toplantıda ilk olarak geride bıraktığımız yılın ekonomik değerlendirmesini yaptı. 2017 yılında tüm olumsuzluklara rağmen yakalanan büyüme rakamlarının iş dünyasının bir başarısı olduğunu söyleyen Selami Özpoyraz, yerli otomobil üretimi konusunda İzmir adına harekete geçilmesine öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'a teşekkür etti. Selami Özpoyraz, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen toplu ulaşım projelerinden Konak Tramvayı'nın deneme seferlerine başlayacak olması ve Narlıdere Metrosu'nun yapımı için atılan adımlar kadar, fuarcılık alanında da sevindirici gelişmeler yaşandığını söyledi. & Ouml;zpoyraz, "Geçtiğimiz hafta düzenlenen IF Wedding Fashion çok başarılı geçti. Bu fuarın büyüyerek bir Avrupa devi haline gelmesini, Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Fuar İzmir'le yakalanan büyük ivme sağladı. Fuar İzmir kente büyük değer kattı. Fuar süresince yaşanan ekonomik hareketliliği gördük. Marble'da da aynı durumun yaşanacağına inanıyorum" diye konuştu.





Operasyonu desteklemeliyiz

Opera Binası'nda süreç tamam

Ulaşım Ana Planı anlatıldı