Kocaoğlu'ndan Zeytin Dalı açıklaması: Operasyonu destekliyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2009 yılında, kentin ekonomik gelişmesinde belirleyici rol oynayan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu 76. kez toplandı.
2018 yılının ilk toplantısını, yeni dönemin toplantı yönetici olarak seçilen Selami Özpoyraz açtı. Özpoyraz, Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki toplantıda ilk olarak geride bıraktığımız yılın ekonomik değerlendirmesini yaptı. 2017 yılında tüm olumsuzluklara rağmen yakalanan büyüme rakamlarının iş dünyasının bir başarısı olduğunu söyleyen Selami Özpoyraz, yerli otomobil üretimi konusunda İzmir adına harekete geçilmesine öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'a teşekkür etti. Selami Özpoyraz, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen toplu ulaşım projelerinden Konak Tramvayı'nın deneme seferlerine başlayacak olması ve Narlıdere Metrosu'nun yapımı için atılan adımlar kadar, fuarcılık alanında da sevindirici gelişmeler yaşandığını söyledi. & Ouml;zpoyraz, "Geçtiğimiz hafta düzenlenen IF Wedding Fashion çok başarılı geçti. Bu fuarın büyüyerek bir Avrupa devi haline gelmesini, Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Fuar İzmir'le yakalanan büyük ivme sağladı. Fuar İzmir kente büyük değer kattı. Fuar süresince yaşanan ekonomik hareketliliği gördük. Marble'da da aynı durumun yaşanacağına inanıyorum" diye konuştu.
Operasyonu desteklemeliyiz
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın, ülkemizin geleceğini hayati anlamda etkileyecek oluşumları ve emperyalist güçlerin oyunlarını bertaraf etmeye yönelik zorunlu bir operasyon olduğunu söyledi. Başkan Kocaoğlu, şunları kaydetti:
"Irak ve Suriye'nin kuzeyinden ve hiç dile getirilmese de üçüncü etapta Türkiye'den alınması hedeflenen toprak parçasıyla egemen güçler tarafından bir Kürt bölgesinin kurulması istenmektedir. Bunun önlenmesi, güneyimizdeki ve Ortadoğu'daki istikrar açısından çok önemlidir. Bu ülkenin birer ferdi olarak bu operasyonu desteklememiz ve askerimizin motivasyonunun artması için çaba gösterilmesi gerektiği kanaatindeyim. Suriye'de şehit olan vatan evlatlarına Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum."
Toplantı Başkanı Selami Özpoyraz da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemizin güvenliği için Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın en kısa sürede başarıya ulaşmasını temenni ettiklerini belirterek "Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır diliyorum" dedi.
Opera Binası'nda süreç tamam
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yapım ihalesi Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından iptal edilen Opera binası için de sürecin sonuna gelindiğini müjdeledi. Mahkemenin KİK'in iptal gerekçesini doğru bulmadığını açıklayan Başkan Kocaoğlu, en yakın zamanda Opera binasının temelinin atılacağını söyledi. Başkan Kocaoğlu, Konak Tramvayı'nın da yapım işlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve Şubat ortasından itibaren deneme seferlerine başlayacaklarını ifade etti.
Ulaşım Ana Planı anlatıldı
İzmir'i 2030 yılına hazırlamak ve yaklaşık 6 milyon kişinin yaşayacağı bir şehrin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan İzmir Ulaşım Ana Planı da İEKKK'nın gündem maddeleri arasındaydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kader Sertpoyraz ve Ulaşım Planlama Şube Müdürü Mert Yaygel, planın teknik detaylarını içeren birer sunum yaptı.