Kocaoğlu, öldürülen büyükelçinin fotoğrafını paylaştı, bu notu yazdı

Ankara’daki saldırıda yaşamını yitiren Rus Büyükelçi Karlov, hem Türkiye ile Rusya arasındaki dostluğun yeniden pekiştirilmesi hem de İzmir’in bu süreçte aktif rol oynamasını istiyordu. Başkan Aziz Kocaoğlu, “Karlov, Türk-Rus dostluğu için önemli çabalar harcıyordu. Her iki ülke için de çok önemli bir kayıp. Terörü lanetliyoruz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, Türk-Rus dostluğu için önemli çabalar harcayan bir diplomat olduğunu söyledi. Karlov’un katledilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Başkan Kocaoğlu, “İki ülke için de çok önemli bir kayıp. Terörü lanetliyoruz” dedi.







İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile daha önce birkaç kez bir araya gelen Rus Büyükelçi, son olarak 85. İzmir Enternasyonal Fuarı nedeniyle 26 Ağustos 2016 tarihinde ziyarette bulunmuş ve İzmir’i “Türkiye’nin en muhteşem kentlerinden biri” olarak tanımlayarak, “Kente 2 yıl önce de gelmiştim. Şimdi kendi gözlerimle görüyorum ki, kısa zamanda İzmir daha iyiye doğru gelişiyor” demişti. Ziyarette iki ülkenin ilişkilerinin önemine ve halkların dostluğuna dikkat çeken Karlov, “Yakın geçmişte iki ülke ar asında yaşanan sorunlar aşılabildiği için çok mutluyum. Bu döneme, Rusya Devlet Başkanımız ve Cumhurbaşkanınız St. Petersburg'da bir araya gelerek nokta koydu. Şimdi bizim en önemli hedefimiz, kaybolmuş zamanı tekrar kazandırıp daha ileri noktaya gitmektir. Benim de St. Petersburg'dan döndükten sonra ilk ziyaret ettiğim şehir İzmir oldu. Önümüzdeki aylarda Rusya ve Türkiye arasında ekonomi konusunda bir arama konferansı yapılacak. İzmir'in de mutlaka bunun bir parçası olması ve burada aktif rol oynaması gerekiyor” şeklinde konuşmuştu. Andrey Karlov, Rusya Cumhuriyeti’nin İzmir Enternasyonal Fuarı’na daha aktif olarak katılması gerektiğini de söylemişti.