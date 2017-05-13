Konak'ta metruk bina çöktü

Konak ilçesinde metruk binada çökme meydana geldi

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi'nde Beth İsrail Sinagogu'nun yanındaki metruk binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.



Çökme nedeniyle sinagogun bahçesine metruk binadan kopan molozlar düştü.



Olayda yaralanan olmazken, belediye ekipleri, yıkılmayan bölümlerin de çökme tehlikesine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.







