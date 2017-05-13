Konak'ta metruk bina çöktü

Konak ilçesinde metruk binada çökme meydana geldi

Konak'ta metruk bina çöktü

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi'nde Beth İsrail Sinagogu'nun yanındaki metruk binanın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Çökme nedeniyle sinagogun bahçesine metruk binadan kopan molozlar düştü.

Olayda yaralanan olmazken, belediye ekipleri, yıkılmayan bölümlerin de çökme tehlikesine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #konak #bina çökme
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.