Konak ve Karabağlar'da su kesintisi

İZSU Genel Müdürlüğü, Karabağlar Halide Edip Adıvar Bulvarı üzerinde bulunan beton boru hattında meydana gelen arızanın tamirini yapacak

Tahtalı Barajı’ndan kente su aktaran hat üzerindeki vanalar arıza tamir süresince zorunlu olarak kapatılacağından 17 Ağustos Cuma günü saat 23.30 ile 18 Ağustos Cumartesi günü saat 12.30 arasında Karabağlar Aydın, Yunus Emre, Selvili, Günaltay, Kibar, Devrim, Abdi İpekçi, Barış, Uğur Mumcu, Karabağlar, Sarıyer, Bozyaka, Cennetoğlu, Çalıkuşu, General Asım Gündüz, Bahar, Gülyaka, Kazım Karabekir, Bahçelievler, Arap Hasan, Osman Aksüner, Aşık Veysel ile Konak Güneşli, Atilla, Zafertepe, Göztepe, Çankaya, Altıntaş, Kılıç Reis, Piri Reis, Murat Reis, Kemal Reis, Barboros, Güngör, Mecidiye, Çahabey, Fatih, Namık Kemal, Sel&cced il;uk, Bozkurt, Şehit Nedim Tuğaltay, Dayıemir, Tuzcu, Ülkü, Sakarya, 19 Mayıs, Hasan Özdemir, İmariye ve Vezirağa mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.